"Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров" - как прошла черная пятница в Киеве

Фото: Лилия Мыцко

- Мама, слышишь? Одну пару сапог купишь, а вторую тебе отдают бесплатно. Акция!, - две важные женщины говорят в первом магазине маркет-молла "Дарынок". Покупателям предлагают купить обувь по выгодной акцией.

- Да нет, - отвечает мать. - Они больше 5 тысяч стоят. Дорого.

Ежегодно в последнюю пятницу ноября магазины проводят массовые распродажи - черную пятницу. Анонсируют скидки на товар до 70%. В 2020 акционный день пришелся на 27 число. Из-за карантина немало магазинов в Украине начали распродажи еще с понедельника.

Клиентов "Дарынка" на входе встречает баянист в классическом жакете и серьгой с блестящим камешком в ухе. На лицо натянута маска. Музыкант, единственный кто одел защиту - большинство торговцев продают без них.

Это называется не "черная пятница", а "каждый выживает как может"

- Это называется не "черная пятница", а "каждый выживает как может", - продавщица Ирина отрывается от просмотра сериала по рабочим местом. - Из-за карантина народа вообще нет.

Залы маркета пустые. Небольшая очередь скопилась только у банкоматов и в магазине электротехники.

- Людей на 100% больше, чем в обычный день. Обычно покупают телевизоры - это хит продаж, потому что на них самая большая скидка - до 40-50%, - рассказывает консультант в магазине электроники Денис. - Распродажа действует почти на все виды товаров. Хорошо, что клиенты не ссорились из-за плазмы, как в прошлом году. С 11:00 начался ажиотаж. На работу вывели весь штат сотрудников. Компания надеется на высокую прибыль, чтобы хоть как-то выйти из карантинного кризиса. Продажи с начала ограничений снизились в разы. С другой стороны интернет-покупки клиенты стали делать чаще.

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На втором этаже музыка играет тише. В павильоне свадебных платьев пусто. Продавщицы сели на скамьи напротив своих магазинов.

- У нас нет "черной пятницы" - у нас черный год, - жалуется Ольга, накинув вязаный серый жилет на плечи.

- Мы практически дарим платья, но людей все равно нет. В сезон свадеб (июнь, июль, август. - Gazeta.ua) удалось лишь покрыть убытки. О прибыли говорить не приходится. Все ждут, когда наконец закончится карантин, - присоединяется к разговору продавщица Екатерина.

- Я не верю в "черную пятницу": цены сначала поднимают, а потом делают "искусственную" распродажу. Лучшие скидки - перед Новым годом. Я зашла сюда только погреться и подругу подождать, - говорит Анна, которую встречаю у первого этажа на выходе.

В ЦУМе скидки на весь ассортимент от 30 до 70%. Покупателей встречают серьезные консультанты в коротких черных кимоно. Все работают с рациями, чтобы вовремя реагировать на запросы клиентов.

В павильоне брендовой косметики пахнет ванилью, пряностями и дорогими духами.

Женщина в твидовом пиджаке гордо перебирает пальцами платья. Продавец ходит за ней и рассказывает о скидках.

Все приходят покупать верхнюю одежду и зимнюю обувь

- Скидки у нас были целую неделю. По сравнению с прошлогодней "черной пятницей" покупателей не стало меньше. Карантин никак не повлиял на количество клиентов, - рассказывает менеджер третьего этажа Наталья. - Все приходят покупать верхнюю одежду и зимнюю обувь, чтобы обновить сезонный гардероб. Конечно, есть товары, которые уже раскупили. У нас не масс-маркет: Нет десятка вещей с размером "S", например. Расхватали уже полностью уги, которые постоянно пользуются спросом. Но очередей нет, поскольку на каждом этаже есть два кассовых блока. Конфликтов стараемся избегать.

Через громкоговоритель женщина сообщает, что ТРЦ работает до 23:00, а в выходные - можно сделать онлайн покупки.

- Пришли взять телевизор: технику сегодня действительно можно приобрести выгодно. Каждый год ходим в магазины в "черную пятницу", - убеждает киевлянин Олег в стильном сером пальто.

Держит кучу пакетов. Не признается, какую сумму потратил.

- Одно только могу сказать - деньги специально к распродаже не копил.

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На первом этаже ажиотаж самый большой. У блестящих баночек и ярких упаковок косметики крутятся девушки и взрослые женщины в шубах из натурального и искусственного меха. Скидки - 30% на все.

- Сегодня одна девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров, - делится консультантка магазина косметики Татьяна. - Карантин немного испортил торговлю. Мы не проводим презентации и мастер-классы, потому что нельзя контактировать с людьми. Поэтому такой спрос, но в целом постоянные клиенты все равно приходят и делают хорошие закупки.

Торговым центром прогуливается пара иностранцев. Женщина не понимает украинский, у мужчины слышен американский акцент.

Наибольшая скидка, которую в свое время отхватил достигала 95% - купил футболку

- В Украине распродажи не такие, как в США. Там можно купить что-то со скидкой 90%, даже телефоны. Наибольшая скидка, которую в свое время отхватил достигала 95% - купил футболку Рhilipp Рlein, - хвастается иностранец.

На подъезде к Lavina Mall - пробка. Автомобилисты торопятся успеть на распродаже после рабочего дня.

В этом ТРЦ распродажи в большинстве магазинов продолжаются до 1 декабря. Самые большие скидки на детские товары, электротехнику, белье, ювелирные изделия. Хорошие акции предлагают брендовые магазины - Zara, Bershka, Pull and bear.

На входе всем меряют температуру и советуют обрабатывать руки антисептиком. В холле с фонтанами шумно. К некоторым магазинов стоят длинные очереди. В "Цитрусе" трудно найти свободного консультанта.

- Распродажи с понедельника, а сегодня только пополнили перечень товаров, - рассказывает администратор Денис, упаковывая ноутбук в коробку. - Берут абсолютно все. Скидки будут действовать до 30 ноября. В этом году немного меньше людей, но с самого утра покупатели есть. Жаль, что в выходные мы закрыты, поскольку это самые ходовые дни, - бежит на кассу.

Из магазинов одежды из пакетов выходят женщины. Поздравляют друг друга с обновами. Многие киевляне скупаются семьями.

- Потратил всю зарплату. Но мне кожаная куртка совсем не нужна! Ситуацию спасает только скидки в 40%, - одна из покупательница жалуется подруге на мужа.

Слева двое полициянток общаются с пожилой женщиной. Выспрашивают, воровала джемпер. Защищать бабу бежит сын, невестка и двое внуков.

Самая дорогая покупка сегодня - духи. Наиболее безрассудная, пожалуй, тоже духи

- Самая дорогая покупка сегодня - духи. Наиболее безрассудная, пожалуй, тоже духи, - рассказывает с улыбкой юноша с челкой набок.

Ближе к полуночи толпа начинает расходиться. Напоследок захожу в магазин белья, где 20% скидки на весь ассортимент.

- Жду завершения рабочего дня, чтобы купить себе со скидкой бра во французском стиле, - признается консультант Анастасия с длинным волнистым волосам. - Очень устала, времени не было даже, чтобы убрать витрину, но довольна, потому что удалось заработать. Карантин научил ценить работу.

На улице дождь. Общественный транспорт уже не ходит - все ждут такси.

Традиция проведения "Черной пятницы" родом из США. Родоначальником считается Фрэнк Вулворт. Именно он организовал в штате Пенсильвания первые распродажи. Большинству работников в этот день дают выходной, кроме тех, кто работает в розничной торговле. В черную пятницу магазины меняют график: открываются раньше или работают до позднего часа.