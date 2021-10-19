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вторник, 19 октября 2021 15:59

Депутаты от "Слуги народа" способствуют продаже "Большевика" - активисты под ВРУ

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Во вторник, 19 октября, у стен Верховной Рады Украины (ВРУ) прошла акция протеста с участием трудового коллектива завода "Большевик" и ветеранов-активистов, которые требуют от властей гарантий прозрачной приватизации предприятия. Участники акции отмечают, что парламентарии от "Слуги народа" манипулируют общественным мнением, подчеркивая якобы преимущества приватизации оборонного предприятия, не предоставляя при этом никаких соцгарантий трудовому коллективу завода и планов по дальнейшему развитию этого района столицы.

  Протесты во ВРУ: активисты и трудовой коллектив требуют от "слуг" прозрачной приватизации "Большевика"
Протесты во ВРУ: активисты и трудовой коллектив требуют от "слуг" прозрачной приватизации "Большевика"

Об этом заявил во время митинга ветеран АТО, председатель общественной организации "Извините, что живы" Даниил Турчин.

"Сегодня возле ВРУ мы проводим очередной митинг, чтобы привлечь внимание к факту, что некоторые депутаты ВРУ способствуют тому, чтобы завод оборонной отрасли - "Большевик" - на восьмом году войны продали, и на его месте построили новый торговый центр. Организация "Извините, что живы" и я, ее председатель Турчин Даниил, подчеркиваем, что люди - это не мусор. Трудовой коллектив, средний возраст которого 50, не будет переезжать в Жашков. И все это делается искусственно, чтобы люди увольнялись сами, ведь по закону они обязаны сохранить рабочие места", - сказал Турчин.

  Протесты во ВРУ: активисты и трудовой коллектив требуют от "слуг" прозрачной приватизации "Большевика"
Протесты во ВРУ: активисты и трудовой коллектив требуют от "слуг" прозрачной приватизации "Большевика"

Он отметил, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не считает нужным делать приватизацию прозрачной и не отчитывается перед украинцами.

"Мы не знаем, какие планы имеет ФГИУ. Они ведут грязную игру против народа, против трудового коллектива. Мы не знаем, кто хочет купить и зачем, что будет дальше? ФГИУ занимается инфоциганством, не идет на контакт и пытается манипулировать общественным мнением", - отметил активист.

Турчин подчеркнул, что он и его собратья-ветераны с ОО "Извините, что живы" будут и впредь помогать коллективу "Большевика" отстаивать свои законные права.

  Протесты во ВРУ: активисты и трудовой коллектив требуют от "слуг" прозрачной приватизации "Большевика"
Протесты во ВРУ: активисты и трудовой коллектив требуют от "слуг" прозрачной приватизации "Большевика"

"Хотим, чтобы этим высококлассным специалистам обеспечили все социальные гарантии согласно действующему законодательству. Мы хотим, чтобы ФГИУ рассказал, кто хочет купить завод. Возможно, это какой-то российский бизнес. Мы не хотим, чтобы власть рассматривала "Большевик" только как 36 га земли. Это люди, которые положили свою жизнь на производстве для нашей армии. Нет ни одного плана относительно того, что именно там построят и что получит Киев от этой темной схемы. Получим ли мы новые больницы и школы? Нет, получим новые ЖК и БЦ", - резюмировал Турчин.

Напомним, аукцион по приватизации 100% АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс- "Большевик" со стартовой ценой 1,4 млрд грн назначен на 27 октября. Волнение среди трудового коллектива начались около двух недель тому назад. Сначала рабочие собрались у проходной завода, тогда руководство вызвало три автобуса с нацгвардейцами и Нацполицией. В свою очередь, председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко назвал акцию провокацией, а активистов - "титушками" и "рейдерами".

Для справки: часть парламентариев из фракции "Слуга народа" активно продвигают идею приватизации "Большевика" и прогнозируют положительные результаты. Соответствующие заявления в блогах или комментариях СМИ делали, в частности Роксолана Пидласа, Денис Маслов, Елена Мошенец и депутат Киевсовета (СН), первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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