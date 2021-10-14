День защитников и защитниц: в Киеве перекроют ряд улиц

14 октября в центре Киева перекроют ряд улиц.

Это произойдет в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вечные пробки: эстакаду Южного моста надолго перекроют

С 13:30 до 18:30 будет перекрыто движение автотранспорта на:

- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)

- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)

- улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)

- улице Михайловской;

- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)

- улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)

- участках прилегающих улиц.

С 13:00 до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24 114,118.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение будет организовано:

- троллейбусы № 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;

- автобус № 118 – от ст. м. Черниговская до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Победы, далее по действующему маршруту.

С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.