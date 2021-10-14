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четверг, 14 октября 2021 10:51

День защитников и защитниц: в Киеве перекроют ряд улиц

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14 октября в центре Киева перекроют ряд улиц.

Это произойдет в связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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С 13:30 до 18:30 будет перекрыто движение автотранспорта на:

- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)
- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)
- улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)
- улице Михайловской;
- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)
- улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)
- участках прилегающих улиц.

 

С 13:00 до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24 114,118.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение будет организовано:

- троллейбусы № 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;

 


- автобусы № 24, 114 – соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры – б-р. Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;

 

- автобус № 118 – от ст. м. Черниговская до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Победы, далее по действующему маршруту.

 

С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.

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Дата
14
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