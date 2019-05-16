День вышиванки: как отмечали киевляне

16 мая жители Киева поддержали День вышиванки и одели народную одежду.

В частности, много прохожих в национальном наряде было в центре города, на Крещатике. Об этом пишет Информатор и публикует фото.

"Украинская символика сегодня украшала одежду и взрослых, и малышей. И это так приятно, что даже самые маленькие жители Киева с самого детства знают об этом дне и чтят традиции. Модники и модницы сумели сочетать вышиванку с джинсами и другой современной и, казалось бы, непохожими на народные костюмы, одеждой. У некоторых сами вышиванки были необычными, что вызывало желание подойти и спросить: "Где взял? Хочу такую же". Словом, сегодня весь день можно ходить по улицам города и разглядывать необычные узоры", - говорится в сообщении.

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Фото: Информатор

16 мая в Киеве "одели" в национальную одежду мини-скульптуры проекта "Ищи!". Таким образом, их украсили ко Дню вышиванки.