Скульптуры "одели" в вышиванки

В Киеве "одели" в вышиванки мини-скульптуры проекта "Шукай!".

"Мини-скульптурки "Шукай!" ко Дню вышиванки готовы", - пишет в Facebook автор проекта Юлия Бевзенко.

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Проект "Шукай!" - это символы Киева, размещенные по городу в виде бронзовых мини-скульптур. В частности, уже в столице появились каштан, котлета по-киевски, киевский торт, сухое варенье, трамвай граммофон, пектораль и прочее. Сейчас установлено 14 таких скульптур.