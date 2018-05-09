День Победы над нацизмом: где в столице перекрыли дороги

В связи с мероприятиями 9 мая в Киеве будет перекрыта часть центральных улиц.

С 3:00 ограничено движение в районе Киево-Печерской Лавры, станции метро "Арсельнальная" и Майдана Независимости. Об этом сообщает на своей странице в Facebook МВД Украины.

Перекрыты следующие дорожные сообщения:

ул. Лаврская - ул. Запечерная

ул. Лаврская - заезд в Музей Локальных конфликтов

ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая

ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная

ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская

ул. Цитадельная - ул. Лаврская

аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила)

ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика

переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы

ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная)

ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина "Велика Кишеня")

ул. Лаврская - переулок Лаврский

Площадь Славы (пандус напротив аллеи)

Дороги будут перекрыты до завершения мероприятий.

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8 мая во многих странах мира отмечают День памяти и примирения в честь жертв Второй мировой войны. В Украине праздник ввели 2015 года. Памятная дата 8 мая в Украине была закреплена указом президента Петра Порошенко 2015 для "достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения уважения всем борцам против нацизма". Символом праздника является красный мак.