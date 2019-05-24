День Киева: как и где можно отпраздновать

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1710
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3024
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2421
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3105
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5472
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16311
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 567
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2691
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5913
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1782
Фото
Все фото
4
11
5
4
10
Дождливый апокалипсис: ливень затопил дорогу возле метро
Дождливый апокалипсис: ливень затопил дорогу возле метро
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
Украинский иллюстратор создала необычную декабря
В международном аэропорту &quot;Киев&quot; открыли новый терминал
В международном аэропорту "Киев" открыли новый терминал
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Видео
Все видео
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями
Стартовал "Книжный Арсенал"
Стартовал "Книжный Арсенал"
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 180
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4392
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2691
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1305
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
24 мая 2019
Просмотров: 126
Травень
– Ох і цвіте! Як самашеччий! Хто це мені казав? Хоча що тут думати – так говорити міг тільки один чоловік. Він і говорив, важко ...
пятница, 24 мая 2019 20:32

День Киева: как и где можно отпраздновать
8

  Комментировать

Ежегодно в последние выходные мая отмечают День Киева. В этом году праздник приходится на 26 мая.

Так, к 1537-летию в городе будет много праздничных мероприятий. Об этом пишет 24 канал.

Парусная регата

Поклонников парусного спорта и гостей приглашают посетить и принять участие в традиционной парусной регате "День Киева" и чемпионате города среди крейсерско-гоночных яхт.

Где: Киевский речной вокзал

Когда: 25 мая, 9:00

Автор: Киевская федерация парусного спорта
  Состоится парусная регата "День Киева" и чемпионате города среди крейсерско-гоночных яхт.
Состоится парусная регата "День Киева" и чемпионате города среди крейсерско-гоночных яхт.

Martini food love

Впервые в стране - парк вкусных развлечений. На выходных киевлян ждет самый большой итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Все деньги от продажи билетов на мероприятие направят на благотворительность.

Где: Арт-завод "Платформа"

Когда: 25-26 мая, 11:00

Сколько: 100 грн

  Гостям на фудкорте споет лидер группы O.Torvald.
Гостям на фудкорте споет лидер группы O.Torvald.

Кинофестиваль "Молодость"

В субботу стартует 48-й кинофестиваль "Молодость". В рамках программы - конкурсы, участники которых будут бороться за Гран-при и специальные награды фестиваля. Традиционно, лучших определит международное жури Radioday.

Где: кинотеатр "Киев"

Когда 25 мая

Сколько: 90 грн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева

  На кинофестивале можно будет побороться за Гран-при.
На кинофестивале можно будет побороться за Гран-при.

Radioday

Radioday - крупнейший молодежный фестиваль Украины, основанный выпускниками радиотехнического факультета КПИ. На электронной сцене Украины соберутся украинские поп-артисты и гости из Британии. Будет лучшая музыка, горячие шоу-программы, звезды и множество подарков. Радиостанция Power FM дает новое дыхание современного радио и лучшей зарубежной поп-музыки.

Где: Мариинский парк

Когда 25 мая

Сколько: вход бесплатный

  Фестиваль электромузыки основали студенты КПИ.
Фестиваль электромузыки основали студенты КПИ.

Концерт группы "Океан Эльзы"

Святослава Вакарчук решил устроить большой, открытый рок-концерт. Теперь новой площадкой для выступления группы стал ВДНХ. Итак, концерт состоится на свежем воздухе и с уникальной сценой формата 360 градусов.

Где: ВДНХ

Когда: 26 мая, 11:00

Сколько: от 250 до 950 грн

Автор: Elle.ua
  "Океан Эльзы" дадут концерт в ВДНХ.
"Океан Эльзы" дадут концерт в ВДНХ.

Пробег под каштанами

Каждый год в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.

Где: Майдан Независимости

Когда: 26 Май

Сколько: бесплатно

  В День Киева можно будет бесплатно принять участие в пробеге.
В День Киева можно будет бесплатно принять участие в пробеге.

Race Horizon Park

В честь Дня города Киева начнутся международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park, в рамках которых состоятся гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic.

Где: Киевский речной вокзал

Когда: 24, 25, 26 мая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев вошел в топ-10 городов с самой красивой панорамой

Автор: Информатор
  Велосипедные гонки будут продолжаться все выходные.
Велосипедные гонки будут продолжаться все выходные.

Концерт Нино Катамадзе

Где: Октябрьский дворец

Когда: 26 мая, 19:00

Сколько: 450-3150 грн

Нино Катамадзе родилась в Грузии, но судьба связала ее с Украиной. 26 мая братский народ отмечает День независимости Грузии, а киевляне празднуют День города. Поэтому на концерте будет возможность окунуться в атмосферу обеих культур.

Автор: Concert.ua
  Нино Катамадзе выступит в Киеве.
Нино Катамадзе выступит в Киеве.

Ко Дню Киева, 26 мая, в городе откроют частично стеклянный пешеходно-велосипедный мост.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День Киева: как и где можно отпраздновать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 62978
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 57828
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 6 Просмотров: 30763
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 24658
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 16875
Новости Киева
Дождливый апокалипсис: ливень затопил дорогу возле метро
Дождливый апокалипсис: ливень затопил дорогу возле метро
4
 Просмотров: 6032
Похоронят бойца "Айдара", которого 2014-го замучили в плену
Похоронят бойца "Айдара", которого 2014-го замучили в плену Просмотров: 1089
Метрополитен предупредил об ограничении работы на выходные
Метрополитен предупредил об ограничении работы на выходные Просмотров: 90
В столице из машины вытащили 500 тыс. грн
В столице из машины вытащили 500 тыс. грн Просмотров: 1242
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
11
 Просмотров: 3321
Больше всего комментируют
16
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
6
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
6
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
Голосов: 4997
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua