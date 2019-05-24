День Киева: как и где можно отпраздновать

Ежегодно в последние выходные мая отмечают День Киева. В этом году праздник приходится на 26 мая.
Так, к 1537-летию в городе будет много праздничных мероприятий. Об этом пишет 24 канал.
Парусная регата
Поклонников парусного спорта и гостей приглашают посетить и принять участие в традиционной парусной регате "День Киева" и чемпионате города среди крейсерско-гоночных яхт.
Где: Киевский речной вокзал
Когда: 25 мая, 9:00
Martini food love
Впервые в стране - парк вкусных развлечений. На выходных киевлян ждет самый большой итальянский фудкорт в городе и музыка от Masterskaya. Все деньги от продажи билетов на мероприятие направят на благотворительность.
Где: Арт-завод "Платформа"
Когда: 25-26 мая, 11:00
Сколько: 100 грн
Кинофестиваль "Молодость"
В субботу стартует 48-й кинофестиваль "Молодость". В рамках программы - конкурсы, участники которых будут бороться за Гран-при и специальные награды фестиваля. Традиционно, лучших определит международное жури Radioday.
Где: кинотеатр "Киев"
Когда 25 мая
Сколько: 90 грн
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Radioday
Radioday - крупнейший молодежный фестиваль Украины, основанный выпускниками радиотехнического факультета КПИ. На электронной сцене Украины соберутся украинские поп-артисты и гости из Британии. Будет лучшая музыка, горячие шоу-программы, звезды и множество подарков. Радиостанция Power FM дает новое дыхание современного радио и лучшей зарубежной поп-музыки.
Где: Мариинский парк
Когда 25 мая
Сколько: вход бесплатный
Концерт группы "Океан Эльзы"
Святослава Вакарчук решил устроить большой, открытый рок-концерт. Теперь новой площадкой для выступления группы стал ВДНХ. Итак, концерт состоится на свежем воздухе и с уникальной сценой формата 360 градусов.
Где: ВДНХ
Когда: 26 мая, 11:00
Сколько: от 250 до 950 грн
Пробег под каштанами
Каждый год в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет.
Где: Майдан Независимости
Когда: 26 Май
Сколько: бесплатно
Race Horizon Park
В честь Дня города Киева начнутся международные соревнования по велосипедному спорту Race Horizon Park, в рамках которых состоятся гонки Horizon Park Race for Peace, Kievskaya Sotka Women Challenge, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic.
Где: Киевский речной вокзал
Когда: 24, 25, 26 мая
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Концерт Нино Катамадзе
Где: Октябрьский дворец
Когда: 26 мая, 19:00
Сколько: 450-3150 грн
Нино Катамадзе родилась в Грузии, но судьба связала ее с Украиной. 26 мая братский народ отмечает День независимости Грузии, а киевляне празднуют День города. Поэтому на концерте будет возможность окунуться в атмосферу обеих культур.
Ко Дню Киева, 26 мая, в городе откроют частично стеклянный пешеходно-велосипедный мост.
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