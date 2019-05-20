Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева

Ко дню Киева Укрпочта выпустила марку "Киевский торт" и открыла обновленный музей почты в городе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В музее представлены уникальные экспонаты, которые мы собрали из всех областей: от диорам и витражей до формы почтальона начала 20 века и почтового вагона в миниатюре. Есть даже карта Украины, выложенная из почти 10 000 марок, ящики арт-проекта "Почта добра", ящики мира и еще много интересного", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, музей работает во вторник, среду и четверг с 9.00 до 16.30 и имеет перерыв с 13.00 до13.45. Расположен он на улице митрополита Андрея Шептицкого, 16/4. Вход свободный.

Фото: Укрпочта

Ко Дню Киева, 26 мая, в городе откроют частично стеклянный пешеходно-велосипедный мост.