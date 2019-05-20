 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1368
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3385
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6615
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66497
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1188
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2457
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 450
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6544
Фото
Все фото
3
8
14
4
11
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
День вышиванки: как отмечали киевляне
День вышиванки: как отмечали киевляне
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
Видео
Все видео
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В центре столицы образовался фонтан
В центре столицы образовался фонтан
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 486
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 927
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1854
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9828
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 144
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 19:15

Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
3

  Комментировать

Ко дню Киева Укрпочта выпустила марку "Киевский торт" и открыла обновленный музей почты в городе. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"В музее представлены уникальные экспонаты, которые мы собрали из всех областей: от диорам и витражей до формы почтальона начала 20 века и почтового вагона в миниатюре. Есть даже карта Украины, выложенная из почти 10 000 марок, ящики арт-проекта "Почта добра", ящики мира и еще много интересного", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев вошел в топ-10 городов с самой красивой панорамой

Как отмечается, музей работает во вторник, среду и четверг с 9.00 до 16.30 и имеет перерыв с 13.00 до13.45. Расположен он на улице митрополита Андрея Шептицкого, 16/4. Вход свободный.

Ко дню Киева Укрпочта выпустила марку «Киевский торт» и открыла обновленный музей почты в городе.
Фото: Укрпочта
Ко дню Киева Укрпочта выпустила марку «Киевский торт» и открыла обновленный музей почты в городе.
Ко дню Киева Укрпочта выпустила марку «Киевский торт» и открыла обновленный музей почты в городе.

Ко Дню Киева, 26 мая, в городе откроют частично стеклянный пешеходно-велосипедный мост.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Распорядились засекретить информацию о Чернобыле

Потомки писателей подписали письмо в защиту языка

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1126617
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 81071
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 47568
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции 1 Просмотров: 16431
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 14734
Новости Киева
Отец отстреливался от хулиганов на детской площадке
Отец отстреливался от хулиганов на детской площадке Просмотров: 630
Водитель не дошел несколько метров до Днепра и опозорился
Водитель не дошел несколько метров до Днепра и опозорился Просмотров: 1377
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
 Просмотров: 837
Электронные пушки, спутники: показали ТОП военных изобретений Украины
Электронные пушки, спутники: показали ТОП военных изобретений Украины Просмотров: 1836
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 14734
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
3
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 4985
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua