Чтобы не натворил глупостей - Зеленскому выдвинули требования перед встречей с Байденом

Фото: Сергей Старостенко

Почти тысяча человек собрались в центре Киева чтобы выдвинуть свои требования президенту Владимиру Зеленскому перед встречей с президентом США Джозефом Байденом.

Акцию "Требования нации" организовали ВО "Свобода". На мероприятие пришел и лидер политической силы Олег Тягнибок.

Участники собрались на Майдане Независимости, организованной колонной прошли по Крещатику и поднялись к зданию Офиса президента со стороны ул. Лютеранской. В руках держали плакаты "Имеем право на ядерный статус", "Украина против выборов на оккупированных территориях", "Формула Штанмаера не мир, а капитуляция", "Требование нации - нет капитуляции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требовали освобождения пленников Кремля - под ОП прошла акция-перформанс

Требовали у президента отказаться от реализации "Минских соглашений" та "формулы Штайнмайера", введения особого статуса для Донбасса, проведения выборов на оккупированных территорий, от участия в переговорах в нормандском формате.

Также участники акции призвали требовать от США, как гаранта Будапештского меморандума, участия в переговорах по завершению войны на Донбассе. В частности прямой военной помощи для Украины, предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО, блокировки строительства "Северного потока-2".

Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов состоится 31 августа в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский еще раз обратится к президенту США Джозефа Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2".