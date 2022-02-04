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пятница, 04 февраля 2022 12:21

Что делать в случае чрезвычайной ситуации - в школах Киева продолжаются учения

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Что делать в случае чрезвычайной ситуации - в школах Киева продолжаются учения
С педагогами и родителями прорабатываются действия в случае чрезвычайной ситуации. Фото: Pexels

В киевских школах начались тематические учения о действиях в случае чрезвычайной ситуации.

Ими занимаются с педагогами и родителями, сообщает "Радио свобода".

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал, что учения продолжаются уже полторы недели. Их проводит специальный учебно-методический центр ГСЧС и муниципалитет Киева.

"Разрабатываются инструкции для разных типов заведений и учреждений, как поступать, учитывая специфику. Речь идет о медицинских учреждениях, школах и детских садах, учреждениях социальной защиты и т.д. На каждом из этих объектов должны быть ответственные лица, которые обеспечат выполнение инструкций, обеспечат правильные уведомления и эвакуацию людей", – сказал Пантелеев.

С властью на местах обсудили систему оповещения, использование защитных сооружений и эвакуацию.

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Сейчас в Киеве усовершенствуют систему оповещения. В прошлом году была разработана и запроектирована новая система оповещения. На проект выделили из бюджета около 11 млн грн.

В Киеве главным бомбоубежищем в случае российского вторжения будет метрополитен. Власти столицы разработали "четкий план" действий на случай нападения России. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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