Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных

По состоянию на 17 августа, за сутки заразились 104 жителя Киева. На сегодня в столице уже 10 642 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21, в Дарницком и Соломенском - по 16, в Шевченковском районе - 10 случаев", - отметил глава столицы.





Автор: Виталий Кличко Эпидемиологическая ситуация в столице до сих пор неблагоприятная

Заболели:

- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет

- 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет

- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

Инфицировались также 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.

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С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве вводятся усиленные карантинные ограничения с учетом требований желтой зоны эпидемической опасности. В столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования.