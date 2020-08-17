Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 459
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2286
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2241
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 549
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
3
14
3
4
3
В Киеве на Дарнице вспыхнул масштабный пожар
В Киеве на Дарнице вспыхнул масштабный пожар
Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле
Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле
Проезд в столичных маршрутках может подорожать - причины
Проезд в столичных маршрутках может подорожать - причины
На дороге нашли тело неизвестной женщины
На дороге нашли тело неизвестной женщины
В Киеве автомобиль разрушил кофейню
В Киеве автомобиль разрушил кофейню
Видео
Все видео
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В Киеве мама выгуливала ребенка на поводке
В Киеве мама выгуливала ребенка на поводке
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула идет в мэры Киева
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1674
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 513
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 10:53

Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных

  Комментировать

По состоянию на 17 августа, за сутки заразились 104 жителя Киева. На сегодня в столице уже 10 642 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21, в Дарницком и Соломенском - по 16, в Шевченковском районе - 10 случаев", - отметил глава столицы.

Автор: Виталий Кличко
  Эпидемиологическая ситуация в столице до сих пор неблагоприятная
Эпидемиологическая ситуация в столице до сих пор неблагоприятная

Заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет
- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

Инфицировались также 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в мире: последние данные

С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве вводятся усиленные карантинные ограничения с учетом требований желтой зоны эпидемической опасности. В столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 19027
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 14139
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13275
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 11682
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 7857
Новости Киева
В Киеве на Дарнице вспыхнул масштабный пожар
В Киеве на Дарнице вспыхнул масштабный пожар
3
 Просмотров: 360
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом Просмотров: 126
С сегодняшнего дня Киев усиливает карантин: что изменится
С сегодняшнего дня Киев усиливает карантин: что изменится Просмотров: 720
В Киев отправилась баржа с арбузами
В Киев отправилась баржа с арбузами Просмотров: 270
Сакуры, яблони и липы - в Киеве высадят 100 тыс. деревьев
Сакуры, яблони и липы - в Киеве высадят 100 тыс. деревьев Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Голосов: 6162
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua