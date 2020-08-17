Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных

По состоянию на 17 августа, за сутки заразились 104 жителя Киева. На сегодня в столице уже 10 642 подтвержденных случая заболевания Covid-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21, в Дарницком и Соломенском - по 16, в Шевченковском районе - 10 случаев", - отметил глава столицы.
Заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет
- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.
Инфицировались также 4 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.
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С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве вводятся усиленные карантинные ограничения с учетом требований желтой зоны эпидемической опасности. В столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования.
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