Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна

Чиновники из АО "Укргаздобыча" получили 16,8 млн грн откатов на госзакупках.

Речь идет о начальнике механико-энергетического департамента Владимире Микитине и директоре по подготовке и транспортировке газа Александре Гордиенко. Злоумышленники отрабатывали схему с сентября. Их поймали на получении 9 млн грн транша, рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

При задержании чиновники пытались повыбрасывать из окна пачки наличных.

В Укргаздобыче сообщили, что Микитин и Гордиенко уже уволены со своих должностей.

Автор: Юрий Луценко Злоумышленники пытались избавиться от улик, выбрасывая наличные из окна

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За вымогательство взятки в $5 тысяч грн суд оштрафовал экс-заместителя прокурора Винницкой области Александра Попеско на 25 тысяч грн (более 140 тыс. грн).