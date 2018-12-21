Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна

Чиновники из АО "Укргаздобыча" получили 16,8 млн грн откатов на госзакупках.
Речь идет о начальнике механико-энергетического департамента Владимире Микитине и директоре по подготовке и транспортировке газа Александре Гордиенко. Злоумышленники отрабатывали схему с сентября. Их поймали на получении 9 млн грн транша, рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
При задержании чиновники пытались повыбрасывать из окна пачки наличных.
В Укргаздобыче сообщили, что Микитин и Гордиенко уже уволены со своих должностей.
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За вымогательство взятки в $5 тысяч грн суд оштрафовал экс-заместителя прокурора Винницкой области Александра Попеско на 25 тысяч грн (более 140 тыс. грн).
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