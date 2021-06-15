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вторник, 15 июня 2021 19:15

Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
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Собака Чапати установила Национальный рекорд Украины, объездив со своими хозяевами 30 стран. Киевляне подобрали ее в маленьком индийском городе.

Назвали найденыша в честь индийского хлеба, пишет ТСН.

Фото: facebook.com/travelingchapati

Животное было в многочисленных лишаях и блохах. Его выходили и вылечили, а затем хозяева собаки решили познавать мир вместе.

Собака преодолела 55 тыс. км, объездив 116 городов, 14 островов и 11 морей. Животное передвигалось 16-ю видами транспорта.

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Она побывала в Италии, Непале, Филиппинах, Мьянме, Таиланде, Северной Македонии и других странах.

Для путешествий в Чапати есть необходимый набор документов - паспорт, прививки и даже чип, который ей вживили под кожу. Своими приключениями она делится на собственной странице в Facebook. За блогом хвостатой путешественницы следят более 8 тыс. подписчиков.

Утка Глаша породы украинская серая хохлатая отныне официально признана самой старой домашней уткой в ​​Украине. Ей 25 лет, тогда как домашние утки содержатся максимум шесть лет.

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15
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