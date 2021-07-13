Цены на аренду квартир за неделю побили годовой рекорд

За год цены на аренду квартир в Киеве выросли в среднем на 21%. На этой неделе цены поднялись на рекордную сумму.

Больше всего подорожала аренда трехкомнатных квартир. Их стоимость выросла на 27%, сообщает Центр экономической стратегии в Facebook.

Всего за неделю в столице однокомнатные квартиры подорожали на 6,6%, двухкомнатные - на 4%, трехкомнатные - на 6%.

За аренду однокомнатных квартир придется заплатить 11,8 тыс. грн, двухкомнатных - 19,9 тыс. грн, трехкомнатных - 37,2 тыс. грн.

"Заметим, что на прошлое лето и весну пришлись первые локдауны, что ударило по ценам на аренду", - говорится в сообщении.

Автор: Центр економічної стратегії За неделю однокомнатные квартиры подорожали на 6,6%.

В Киеве прогнозируют повышение стоимости жилья. Цена может вырасти вдвое из-за новых налоговых норм для рынка, предложенных в правительственном законопроекте. Они приведут к падению объемов продаж и строительства, сокращению рынка инвестирования. Размер нового налога застройщики будут вкладывать в стоимость квартир.