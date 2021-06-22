Центр Киева перекроют из-за приезда президента Грузии

В среду, 23 июня, в Киев с официальным визитом приедет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В связи с этим возможно перекрытие улиц, сообщило Управление государственной охраны.
"22-23 июня возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района", - говорится в сообщении.
В рамках визита президент Грузии встретится с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
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26 мая 2021-го здание КГГА на ул. Крещатик подсветили цветами государственного флага Грузии. Так Киев присоединится к празднованию 30-летия независимости Грузии.
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