Центр Киева перекроют из-за приезда президента Грузии

Фонари украсили флагами Грузии и Украины. Фото: Ольга Косова, "Вечерний Киев"

В среду, 23 июня, в Киев с официальным визитом приедет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В связи с этим возможно перекрытие улиц, сообщило Управление государственной охраны.

"22-23 июня возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района", - говорится в сообщении.

В рамках визита президент Грузии встретится с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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26 мая 2021-го здание КГГА на ул. Крещатик подсветили цветами государственного флага Грузии. Так Киев присоединится к празднованию 30-летия независимости Грузии.