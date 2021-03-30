Центр Киева очистили от рекламы: фото до и после

В Киеве ул. Институтскую очистили от 57 незаконных рекламных конструкций.

Об этом сообщила пресс-служба Киеврекламы.

Фото: КП "Киевреклама"

Вывески нарушали правила размещения наружной рекламы. В частности, портили вид исторических зданий.

Во время рейда из домов сняли рекламу продуктовых магазинов, аптек, турагентства и бара.

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В 2020 году в Киеве реализовали 130 кампаний социальной рекламы. Она была посвящена, в частности, теме Covid-19, сиротству, необходимости помогать людям пожилого возраста и бездомным животным.