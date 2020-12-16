Часть Киева осталась без воды и электричества - адреса

Автор: pixabay.com В Киеве десятки домов остались без водоснабжения и электричества

В Святошинском районе столицы без воды остались десятки домов, а из-за прорыва трубы на Борщаговке несколько домов еще и без света.

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.

Отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

- пер. Лабораторный, 22, 24, 26, 26А, 9;

- ул. Туровская, 12;

- ул. Азербайджанская 40;

- ул. Рогозовская, 5, 5А, 10Б;

- ул. Опришковская, 40А;

- пер. Салютная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

- ул. Бакинская, 37-41;

- просп. Академика Королева, 24, 24А;

- ул. Булгакова, 16, 18;

- просп. Леся Курбаса, 9Е;

- ул. Машиностроительная, 48.

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На ул. Булгакова,16, 18 и ул. Академика Королева, 24, 24а с 12:00 до 15:00 16 декабря также не будет электроснабжения. Причина - ремонтные работы по ликвидации повреждения на трубопроводе, добавили в предприятии.

В связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение и в других районах:

- 16 декабря с 09:00 до 23:00 - ул. Бажана, 10, ул. Чавдар, 1а;

- 16 декабря с 8:50 до 24:00 - п росп. Гузар Любомира, 9, 9а, 17, 17а, 19;

- с 08:30 16 декабря до 07:00 17 декабря - ул. Липкивского, 39, 35а; ул. Соломенская, 2а, 4/2.

В центре Киева, на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели, заменяют проблемную тепломагистраль. В ней 2 года топились машины и ошпарювалы ноги люди.