Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве

Убитой полицейским, тело которой нашли в столичном дворе, оказалась Святослава Петрова.

Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Губин.

Фото: Виталий Губин

Он отметил, что труп полицейской с более 40 ножевыми ранениями обнаружили возле станции метро Вырлица.

"Женщина, труп которой обнаружили недалеко от входа на станцию метро Вырлица на проспекте Бажана в Киеве - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", - говорится в заметке.

В ночь на 7 марта, около 3:00, полицейские обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти на просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева. Убитая - полицейская, 1983 года рождения. 38-летнюю подозреваемую в убийстве полицейской задержали. Известно, что женщины дружили.