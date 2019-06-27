Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья

27 июня около 12:00 в Киеве началась гроза со шквальным ветром. Ожидается град.
Сильный ветер выкорчевывает деревья. Одно из таких упало на проезжую часть и тротуар улицы Липской в центре Киева.
При падении задело внедорожник, смяло крышу и разбило боковое стекло.
Через полчаса дерево убрали.
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В микрорайоне Виноградарь буря со шквальным ветром сорвала металлическую крышу на здании.
"На всякий случай закройте все окна, уберите вещи из открытых балконов", - предупредила синоптик Наталья Диденко.
С 27 июня в Украину приходит циклон Otto. Принесет похолодание с дождями, грозами и сильным ветром.
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