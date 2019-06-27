Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья

Фото: Главком

27 июня около 12:00 в Киеве началась гроза со шквальным ветром. Ожидается град.

Сильный ветер выкорчевывает деревья. Одно из таких упало на проезжую часть и тротуар улицы Липской в ​​центре Киева.

При падении задело внедорожник, смяло крышу и разбило боковое стекло.

Через полчаса дерево убрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди с грозами, градом и шквалами: синоптик рассказала, чего ждать от погоды в течение недели

В микрорайоне Виноградарь буря со шквальным ветром сорвала металлическую крышу на здании.

"На всякий случай закройте все окна, уберите вещи из открытых балконов", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

С 27 июня в Украину приходит циклон Otto. Принесет похолодание с дождями, грозами и сильным ветром.