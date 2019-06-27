 
Ексклюзивы
1/5
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 306
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1089
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 21384
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 819
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3600
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6678
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 387
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1332
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2709
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3888
Фото
Все фото
4
5
5
9
5
Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
В Киевской области горит склад секонд-хенда
В Киевской области горит склад секонд-хенда
Фура разлеталась на куски: показали видео ДТП под Киевом
Фура разлеталась на куски: показали видео ДТП под Киевом
На контрабандных сигаретах заработали 50 млн
На контрабандных сигаретах заработали 50 млн
Под Киевом в ДТП перевернулся грузовик: первые фото с места происшествия
Под Киевом в ДТП перевернулся грузовик: первые фото с места происшествия
Видео
Все видео
Киев и область накрыла гроза
Киев и область накрыла гроза
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В салоне были водители: маршрутки забросали "коктейлями Молотова"
В салоне были водители: маршрутки забросали "коктейлями Молотова"
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 162
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1089
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1062
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11070
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2979
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 13:58

Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья
4

  Комментировать

В Киеве сильный ветер срывает дерева и крыши зданий
Фото: Главком
В Киеве сильный ветер срывает дерева и крыши зданий
В Киеве сильный ветер срывает дерева и крыши зданий
В Киеве сильный ветер срывает дерева и крыши зданий

27 июня около 12:00 в Киеве началась гроза со шквальным ветром. Ожидается град.

Сильный ветер выкорчевывает деревья. Одно из таких упало на проезжую часть и тротуар улицы Липской в ​​центре Киева.

При падении задело внедорожник, смяло крышу и разбило боковое стекло.

Через полчаса дерево убрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди с грозами, градом и шквалами: синоптик рассказала, чего ждать от погоды в течение недели

В микрорайоне Виноградарь буря со шквальным ветром сорвала металлическую крышу на здании.

"На всякий случай закройте все окна, уберите вещи из открытых балконов", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

С 27 июня в Украину приходит циклон Otto. Принесет похолодание с дождями, грозами и сильным ветром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Буря в Киеве сорвала металлическую крышу и потрощила деревья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

Болгар и греков выслали с Крыма

Пять лет ассоциации с ЕС: политолог раскрыл перспективы

Дальтоники могут различать 15 оттенков цвета хаки

Самое читаемое
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 6 Просмотров: 26460
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 10 Просмотров: 21375
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 15566
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 14490
&quot;Мы не скрывали отношения&quot; - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
"Мы не скрывали отношения" - Виктор Павлик планирует свадьбу с 25-летней любовницей
4
 Просмотров: 12559
Новости Киева
Сообщили о мошенничестве при ремонте Шулявского моста
Сообщили о мошенничестве при ремонте Шулявского моста Просмотров: 135
В столичном фитнес-клубе умер посетитель
В столичном фитнес-клубе умер посетитель Просмотров: 603
Киев и область накрыла гроза
Киев и область накрыла гроза
 Просмотров: 360
Кишечная палочка, железо и азот: чем встречают отдыхающих столичные пляжи
Кишечная палочка, железо и азот: чем встречают отдыхающих столичные пляжи Просмотров: 117
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
Что такое Колокол памяти и почему он раздается
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
20
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
10
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
6
На передовой разводят войска
Голосов: 5227
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua