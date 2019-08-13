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вторник, 13 августа 2019 13:34

Будут судить анестезиолога, который едва не убил пациентку

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Будут судить анестезиолога, который едва не убил пациентку
Будут судить врача, который едва не убил пациентку. Фото с открытых источников.

Врач-анестезиолог из Центрального госпиталя МВД Украины предстанет перед судом из-за халатности и злостного пренебрежения должностными инструкциями. Они стали причиной тяжелой болезни пациентки.

55-летний подозреваемый, работая в должности врача-анестезиолога отделения анестезиологии и интенсивной терапии Центрального госпиталя МВД Украины, 20 ноября 2018-го, во время проведения плановой операции совершил ошибку, введя пациентке наркоз не в трахею, а в пищевод, сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Это стало причиной развития у больной гипоксического состояния с последующим поражением центральной нервной системы. Пациентка впала в длительную кому.

"Таким образом врач-анестезиолог обвиняется в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

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53-летняя Елена Бондаренко в коме уже девять месяцев. Родственники женщины до сих пор не понимают, как анестезиолог с многолетним стажем мог допустить столь грубую ошибку. Сам врач признавать вину категорически отказывается, передают "Факты".

"Это должна была быть обычная плановая операция, — рассказал брат Елены Бондаренко Артем. — Перед хирургическим вмешательством сестра сдала все необходимые анализы, ей сделали кардиограмму, которая показала, что все в порядке. Мы все, как и Лена, были уверены, что все пройдет нормально, поэтому сестра легла в больницу сама. Договорились, что, как только ее переведут из реанимации в обычную палату, она позвонит. Во вторник, 20 ноября, Лену прооперировали. На связь она не выходила. Никому из родных не позвонили ни врачи, ни она сама. О том, что во время операции Лена чуть не умерла, а теперь находится в коме, мы узнали только на следующий день, когда наша пожилая мама приехала в больницу, чтобы привезти Лене халат. Мама была уверена, что Лена уже в обычной палате. А оказалось — в реанимации, в тяжелом состоянии".

Первые два месяца Елена Бондаренко находилась в реанимации того же Центрального госпиталя МВД. Потом ее на частном самолете перевезли во Францию. Администрация госпиталя сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Сам анестезиолог во время досудебного следствия отрицал свою вину, утверждая, что все сделал правильно. Экспертиза показала обратное. Вскоре после инцидента анестезиолог был уволен из больницы. Сейчас, он официально нигде не трудоустроен.

6 августа должно было состояться первое подготовительное заседание по этому делу. Но не пришли ни анестезиолог, ни прокурор. Заседание перенесли на 10 октября. Из-за этого, считает Артем Бондаренко, суд не может применить к анестезиологу меру пресечения.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Это произошло во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

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