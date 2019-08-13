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Отправил прощальное SMS: полицейский застрелился во время службы

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Отправил прощальное SMS: полицейский застрелился во время службы
В Днепре покончил с собой 41-летний полицейский. Фото - Ракурс

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта.

Это произошло во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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По информации источника, полицейский отправил прощальное SMS своей знакомой. А также оставил записку, в которой просит прощения.

Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы такого поступка.

В городе Гнивань Винницкой области нашли мертвым работника полиции. Тело с огнестрельным ранением обнаружили возле административного здания Гниванского отделение полиции. Мужчина покончил с собой. На момент смерти находился на службе.

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Дата
13
августа

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