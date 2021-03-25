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четверг, 25 марта 2021 14:35

Будут лишать лицензии: анонсировали масштабные рейды в маршрутках

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Будут лишать лицензии: анонсировали масштабные рейды в маршрутках
Столичные власти планируют провести рейды в маршрутках. Фото: "Цензор. НЕТ"

Из-за несоблюдения карантина столичными маршрутчиками власти города намерены проводить рейды и лишать их лицензий.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Сегодня происходит контроль троллейбусов, трамваев. Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день складываются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозку", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что ведомство получило предписание от КГГА по поводу контроля вместе с патрульной полицией. С завтрашнего дня, 26 марта, они будут проверять маршрутки и передавать информацию в Укртрансбезопасность для лишения лицензий.

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О возможной остановке работы маршрутных такси в Киеве заявил также Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и области. По его словам, нервы водителей на грани из-за постоянных конфликтов с пассажирами и полицией. Отказ водителей пускать в салон пассажиров завершается бросанием камней. В случае выявления в маршрутке "лишних" пассажиров, полицейские составляют протокол. 1 протокол - это штраф в размере 17 тыс. грн. И он составляется именно на водителя, пояснил Моисеенко.

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