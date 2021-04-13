Бронированный микроавтобус Кернеса продают за $150 тыс.

Темно-синий микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который якобы из автопарка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, выставили на продажу.

Объявление появилось в сети, микроавтобус оценили в $150 тыс., пишет Newsroom.

Фото: newsroom.kh.ua

Отмечается, что бронированный автомобиль в индивидуальной комплектации 2013 года выпуска. Салон транспорта обитый кожей, оснащен экраном, акустикой, есть связь с водителем.

Представитель компании, которая продает микроавтобус, рассказал, что авто находится в Киеве.

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"Состояние хорошее, пробег маленький, всего 23 тысячи километров. Одно кресло сняли для удобства высадки пассажиров. Оно есть в комплекте, аккуратно сложенное в багажнике вместе с годовым комплектом резины, практически новым", - рассказал менеджер по продажам.

В компании отметили, что микроавтобусом пользовался "известный человек". Кроме того, почти все машины, на которых ездил Кернес, имели номерные знаки с цифрами 0202, в частности, Mercedes-Benz Sprinter.

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020-го в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Похоронен в Харькове. Выборы нового мэра города назначили на 31 октября 2021 года.