Братья пытали иностранцев и снимали на телефон

11 марта в Киеве правоохранители задержали 3 братьев-иностранцев, которые похищали, пытали и требовали деньги в выходцев из арабских стран.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Фигуранты, в частности, совершили ряд преступлений в отношении иностранца, с которым были наглядно знакомы.

"На Позняках они насильно посадили его в автомобиль, привезли в подвальное помещение на территории гаражного кооператива, где били и издевались. Все это снимали на видео для шантажа. Впоследствии отобрали ключи от его автомобиля и квартиры, где забрали $40 тысяч. Отобрав еще $5 тысяч и мобильные телефоны непосредственно в потерпевшего, они отпустили мужчину с требованием передать им $100 тысяч. При этом угрожали физической расправой и шантажом", - говорится в сообщении.

В состав преступной группы входили иностранцы в возрасте от 26 до 35 лет. По местам их жительства и в автомобилях, а также в местах для содержали пострадавших, провели обыски. Изъяли вещественные доказательства и 5 элитных авто.

Правоохранители продолжают собирать доказательства причастности к преступлениям еще 1-го сообщника задержанных, а также устанавливать причастность фигурантов к другим преступных эпизодов.

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В Лозовском районе Харьковской области рэкетиры требовали деньги с местных предпринимателей. За полученную "дань" они обещали не мешать им вести свой бизнес. Суммы ежемесячных платежей колебались от 10 до 15 тыс. грн. Организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым.