Ботанический сад утопает в розах: яркие фото

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвели розы.

Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

"Здесь просто фантастически. Жаль, что фотографии не передают тех нежных ароматов, которыми королева цветов щедро делится с посетителями и ценителями ее красоты", - комментирует пост пользовательница.

Распустились розы самых разных цветов. На кадрах можно увидеть белые, красные и розовые цветы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы

В Киеве на озере местные жители вырастили разноцветные лилии. Волшебные фото водяных цветов распространили в местном сообществе. Киевляне в восторге от лилий. Благодарят женщин за красоту. которой "не могут налюбоваться".