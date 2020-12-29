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вторник, 29 декабря 2020 15:17

Bolt Food будет доставлять еду в новые районы Киева

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С сегодняшнего дня, 29 декабря, сервис доставки Bolt Food охватил левый берег Киева.

Также он стал доступен в новых районах правого берега, пишет "Новое время".

Автор: Bolt Food
  Bolt начинает доставлять еду на левый берег Киева
Bolt начинает доставлять еду на левый берег Киева

Сервис будет доставлять еду в:

- Дарницкий район: Русановка, Березняки, Лесной массив;

- Днепровский район: Позняки, Осокорки, Харьковский массив;

- Теремки;

- Почайна.

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Сервис доставки еды Bolt Food заработал в Киеве 29 октября 2020 года.

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