Bolt Food будет доставлять еду в новые районы Киева

С сегодняшнего дня, 29 декабря, сервис доставки Bolt Food охватил левый берег Киева.

Также он стал доступен в новых районах правого берега, пишет "Новое время".

Автор: Bolt Food Bolt начинает доставлять еду на левый берег Киева

Сервис будет доставлять еду в:

- Дарницкий район: Русановка, Березняки, Лесной массив;

- Днепровский район: Позняки, Осокорки, Харьковский массив;

- Теремки;

- Почайна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Жри урод и не подавись" - популярная пиццерия Киева унизила клиентов в сообщениях

Сервис доставки еды Bolt Food заработал в Киеве 29 октября 2020 года.