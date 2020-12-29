Bolt Food будет доставлять еду в новые районы Киева

С сегодняшнего дня, 29 декабря, сервис доставки Bolt Food охватил левый берег Киева.
Также он стал доступен в новых районах правого берега, пишет "Новое время".
Сервис будет доставлять еду в:
- Дарницкий район: Русановка, Березняки, Лесной массив;
- Днепровский район: Позняки, Осокорки, Харьковский массив;
- Теремки;
- Почайна.
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Сервис доставки еды Bolt Food заработал в Киеве 29 октября 2020 года.
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