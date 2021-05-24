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понедельник, 24 мая 2021 10:17

"Больше никаого "кэша" и поборов" - заявление нового руководства рынка "Столичный"

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&quot;Больше никаого &quot;кэша&quot; и поборов&quot; - заявление нового руководства рынка &quot;Столичный&quot;
Рынок "Столичный" возобновляет работу в рамках закона. Фото: 24 Канал

Руководство рынка "Столичный" сообщает о восстановлении контроля над предприятием и возвращении к прозрачным принципам работы.

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил Сергей Головня, директор ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

"Рад сообщить, что с сегодняшнего дня рынок "Столичный" возобновляет свою работу в рамках законодательного поля. Больше ни одного "кэша" или поборов - только официальные платежи от арендаторов, которые будут идти на развитие предприятия", - заявил Головня.

По его словам, в течение последнего периода рынок незаконно содержался группировкой в которую входили Александр Стельмах, Рустем Абдукадыров и связанные с ними лица. В течение года происходили судебные споры и расследовались уголовные производства.

На текущий момент Александр Стельмах, бывший совладелец рынка, находится в международном розыске. А относительно Рустема Абдукадырова, бывшего директора рынка, возбуждены уголовные производства по факту доведения рынка к банкротству, превышения полномочий и мошенничества (уголовное производство №12020100000000459 от 18.05.2020).

Кроме того, по словам Головни, на сегодня недвижимое имущество (павильоны) рынка "Столичный" принадлежит двум юридическим лицам - компании "Оилс" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Поэтому компания "Продовольственный хаб "Столичный", от имени которой действовали Рустам Абдукадыров и другие лица, не имеет никакого отношения к предприятию. А по факту противодействия законной хозяйственной деятельности компании "Оилс" и компании "РСГП "Столичный" открыто уголовное производство.

"Я твердо убежден, что "темная полоса" в истории рынка осталась позади. Сегодня время восстанавливать доверие арендаторов и покупателей, делать наше предприятие одним из лучших в Украине и Восточной Европе. Приглашаем арендаторов к плодотворному сотрудничеству. Актуальные контактные данные и свежие новости вы можете найти на официальном сайте предприятия - https://rynok.kiev.ua/", - заявил директор рынка "Столичный".

Напомним, ряд общественных организаций и ветеранских объединений с осени 2020 года проводили акции возле территории рынка, а также под государственными органами с требованием прекратить финансирование пророссийского терроризма на востоке Украины, которое, по их словам, осуществлялось из средств, которые неофициально собирались с арендаторов прежней администрацией.

Апостроф
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