Более полутысячи инфицированных коронавирусом в Киеве

За последние сутки заболели 536 киевлян. Фото: Виталий Кличко

По состоянию на 23 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 536 больных. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 2272 киевлян. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 125 878", - отметил мэр.

Подхватили болезнь:

- 301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет,

- 216 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет,

- 9 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 3 до 16 лет.

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Также заболели 15 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 48 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - подчеркнул Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 1972 человека. Всего коронавирус преодолели 56972 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 87, в Святошинском - 75, в Соломенском районе - 62 случая.

За последние сутки в Украине обнаружили 4928 новых больных коронавирус. Всего, по состоянию на утро 23 января имеем 1187897 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 778 летальных. 116 пациентов умерли за последние сутки.