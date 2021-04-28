Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)

В Оболонском районе Киева стаффордширский бультерьер загрыз чихуахуа. Трагедия произошла 27 апреля возле детского сада.
Хозяин крупной собаки не пытался его остановить, пишет "Сегодня".
"Владелец даже не пытался его оттащить или сказать "фу", а просто безразлично пошел дальше, попивая пиво", - рассказала хозяйка чихуахуа.
По ее словам, она на мгновение отвлекла внимание на свою другую собаку, а в это время пес "подбежал к стафу".
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Оказалось, что у этого пса не первая жертва, а сам мужчина "отсидел, и его побаиваются соседи". Хозяйка погибшего щенка написала заявление в полицию.
"Мужчина, который натравил своего стаффордширского терьера на другую собаку, которая в результате этой неравной схватки умерла, задержан сотрудниками полиции. Оказалось, что он ранее судим и постоянно кошмарит своих соседей - то нагонит "блях" и займет сразу три-четыре места , то устраивает поджоги. Ранее на него управы не было. Посмотрим, что сейчас сделают правоохранители", - сообщил в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика
В Кременчуге Полтавской области собака напала на ребенка. Инцидент произошел днем в парке "Приднепровский". 8-летняя девочка играла с другими детьми, как вдруг пес набросился и повалил ее на землю. Владельцы пытались забрать пса, но он успел укусить девочку.
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