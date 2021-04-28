Бойцовская собака загрызла чихуахуа на глазах у прохожих (18+)

В Оболонском районе Киева стаффордширский бультерьер загрыз чихуахуа. Трагедия произошла 27 апреля возле детского сада.

Хозяин крупной собаки не пытался его остановить, пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня" Бойцовая собака до смерти загрызла чихуахуа

"Владелец даже не пытался его оттащить или сказать "фу", а просто безразлично пошел дальше, попивая пиво", - рассказала хозяйка чихуахуа.

По ее словам, она на мгновение отвлекла внимание на свою другую собаку, а в это время пес "подбежал к стафу".

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Оказалось, что у этого пса не первая жертва, а сам мужчина "отсидел, и его побаиваются соседи". Хозяйка погибшего щенка написала заявление в полицию.

"Мужчина, который натравил своего стаффордширского терьера на другую собаку, которая в результате этой неравной схватки умерла, задержан сотрудниками полиции. Оказалось, что он ранее судим и постоянно кошмарит своих соседей - то нагонит "блях" и займет сразу три-четыре места , то устраивает поджоги. Ранее на него управы не было. Посмотрим, что сейчас сделают правоохранители", - сообщил в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика

В Кременчуге Полтавской области собака напала на ребенка. Инцидент произошел днем ​​в парке "Приднепровский". 8-летняя девочка играла с другими детьми, как вдруг пес набросился и повалил ее на землю. Владельцы пытались забрать пса, но он успел укусить девочку.