Боец АТО поджег себя у стен Минобороны

26 июля 2018 года в Киеве под Министерством обороны Украинский боец ​​АТО Сергей Ульянов совершил самоподжог. В тот день он вместе с другими добровольцами требовал признать их равноправными участниками боевых действий.

Фото: facebook.com/tsyhip

Мужчина облил себя жидкостью и поджег. Люди, которые были рядом, повалили его на землю и погасили пламя. Мужчину забрали в больницу. Впоследствии объявили, что ожогов он не получил, поэтому в госпитализации не нуждается. Сам боец ​​указал, что имел лишь незначительные ожоги на ногах.

Ульянов не собирался покончить жизнь самоподжогом, хотел привлечь к себе внимание, чтобы побороть военный бюрократизм. Перед акцией готовился.

"Я спросил у Google, как себя поджечь, чтобы не сгореть. Никакой схемы как таковой не было. Не было какой-то специализированной подготовки. Единственное, что у меня было надето под брюки - "натовское" термобелье. В нем нет полиэстера. То есть это была такая натуральная прокладка между ногой и "гелетейкой" (брюками), потому что у меня было подозрение, что штаны могут начать плавиться и принести ожоги иного характера. Еще читал в интернете, что, если ты горишь, нельзя дышать. потому что сразу получишь тяжелые ожоги дыхательных путей. Поэтому в момент поджога я заранее сделал вдох и задержал дыхание. Обливался обычным бензином марки 98+, по-моему. У него высокое октановое число, поэтому он горит гораздо лучше и быстрее, чем если бы я взял 92-й бензин", - объяснял впоследствии боец.

Это не первая подобная акция, в которой Ульянов участвовал. Долгое время добровольцы не могли пообщаться с представителями Минобороны, поэтому голодали под стенами ведомства. Приковывали себя к забору.

"Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали по всем старым болячками, у кого были контузии и прочее. За это время командующий силами специальной операции Лунев нас перевел непонятными указами в личное распоряжение и после прохождения ВВК, меня за один день раз выгнали. Со мной рассчитались и намеренно не выдали необходимых документов, хотя это незаконно. Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого собрата вообще освободили без его ведома, он также не получил никаких документов", - жаловался Ульянов.

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Начальник прес-службы Командование Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров заявил, что Ульянов уже не впервые угрожал себя поджечь.

"Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США. Ульянов ушел с ВСУ с 8 сентября 2017 года, после чего решил судиться с ведомством. Суды проигрывал".

Многие восприняли акцию бойца, как пиар, мол, поджег ноги в камуфляже, чтобы наделать шума и не получить никаких ожогов.

"Мнение этих людей меня не интересует. Основная цель акции, повторюсь специально для спикера МВД и всех других крупных блоггеров, - привлечь внимание к правового беспредела в армии. У меня не было цели создать вокруг своего имени ажиотаж. Самоубийство тоже не хотел", - говорит Ульянов.

В Луцке воин АТО пытался совершить самоподжог под стенами городского совета. Мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь. На месте работали пожарные, скорая помощь и полиция. От суицида военного отговорила психолог. Позже стало известно, что военному с позывным "Ганс" 22 года. В 18 он после Майдана поехал воевать в составе полка "Азов".