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суббота, 28 августа 2021 16:34

Бежали в 26 городах - показали, как прошел забег за Героев Украины
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Забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" прошел сегодня в 26 городах страны.
Фото: Светлана Юсипенко
Длина забега - 10 км.
Марафон в 2018-м начал Олег Дурмасенко, отец погибшего героя русско-украинской войны.
В Киеве забег стартовал на Майдане Незалежности.
Участие в забеге принимали военные, ветераны украинско-российской войны, спортсмены и жители города.

Забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины" прошел сегодня в 26 городах страны.

Марафон в 2018-м основал Олег Дурмасенко, отец погибшего героя русско-украинской войны. Его длина - 10 км.

В Киеве участие в забеге приняли более тысячи участников - военнослужащие, ветераны, спорстмены и желающие.

В Очакове Николаевской области принимали участие действующие военнослужащие очаковского гарнизона из разных воинских частей.

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"Это возможность пробежать дистанцию за защитников, погибших в результате российской агрессии, поблагодарить и поддержать их семьи, объединить ветеранов и действующих военнослужащих, волонтеров, молодежь и всех неравнодушных украинцев вокруг ценностей государственности, независимости, памяти Героев", - сообщает пресс-служба 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого.

В пресс-службе добавляют, что во время войны в Донбассе погибли 10 разведчиков 73 морского центра и 9 воинов Очакивщины.

IV Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage открылся на территории заповедника "София Киевская". Длится с 27 августа по 2 сентября. Запланировали 63 мероприятия в программе, 35 часов музыки, 10 художественных спецпроектив, созданных только для фестиваля, балет, фэшн-перформанс.

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