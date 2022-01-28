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суббота, 29 января 2022 09:30

Бесплатные катки и провокационная арт-выставка - куда пойти, чтобы развлечься на выходных
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Последние дни проката украинской ленты "Стоп-Земля", о которой много говорят, бесплатные катки и провокативная арт-выставка с изуродованными "телами" - это события в столице, которые стоит посетить в эти выходные.

Gazeta.ua сделала подборку мест, которые следует посетить в последние выходные января.

ЗИМНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Зимой самое время наслаждаться зимними развлечениями. Одной из популярнейших локаций для отдыха зимой стал Экспоцентр "ВДНХ". Здесь обустроили 9-метровую горку для спуска на надувных тюбах и локацию для катания на коньках. Каток под открытым небом на ВДНХ позволит насладиться праздничной атмосферой с тысячами огоньков. Одновременно здесь могут находиться до 500 посетителей. На выходных каток работает с 10:00 до 23:00.

Стоимость билета – 200 грн/час. Безлимитного – 240 грн. Детям до 4 лет – бесплатно.

Автор: moemisto.ua/kiev/kovzanka-na-vdng
 

Каток будет функционировать до 6 марта.

Также, если вы уже оказались на территории ВДНХ – лучше использовать все возможности. Здесь же находится фэнтези-парк с драконами, исполненными в реальную величину. Те двигаются, рычат и даже машут крыльями.

Попасть в лето среди зимы, можно посетив оранжерею. Это интересная insta-зона для любителей зелени и экзотики. Праздничное настроение в кадре создает тематический декор и яркие огоньки, которыми украсили локацию.

Около сотни экспонатов из железа представлены в "Галерее стальных фигур". Здесь есть и Диснеевские герои, и раритетные машины. Все фигуры созданы вручную из колодок, цепей и других аналогичных элементов.

Все локации оплачиваются отдельно.

Где: Находятся по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1

Бесплатные катки в столице

Автор: nashkiev.ua
 

Каток в нью-йоркском стиле на Подоле

В пространстве М82 вблизи станции метро Тараса Шевченко открыли большой каток только доя взрослых. Оформили в стиле улиц Нью-Йорка, здесь есть и Бродвей, и Центральный парк. Каток стал одним из лучших локаций для зимних фото.

Вход бесплатный, но бронировать время нужно заранее на сайте устроителей.

Где: ул. Межигорская, 82

Каток на Русановке

Еще один каток под открытым небом находится на столичной Русанвке. Здесь можно арендовать коньки бесплатно или взять на прокат неделю за 1 тыс. грн.

Где: ул. Энтузиастов 41/1— Шамо 19/1

Каток под Офисом президента

Здесь можно кататься на своих коньках или взять бесплатно их в аренду. Один сеанс катания на Банковой длится 40 мин. После каждого заезда очищают лед.

Где: ул. Банковая, 11

Культурные события

Выставочный проект "Ночь… Отражение времени" - работы самого "дорогого" украинского художника Анатолия Криволапа представили вместе с картинами классиков. В экспозиции показали полотна, объединенные общей темой – ночным пейзажем. На выставке впервые публике представили малоформатную картину Архипа Куинджи, а также новые работы Анатолия Криволапа. В экспозиции также холсты Николая Глущенко, Григория Светлицкого и графика Тараса Шевченко.

Автор: Предоставлен Киевской картинной галереей
 

В воскресенье 30 января в галерее в 13.00 состоится встреча Анатолия Криволапа с ценителями искусства.

Стоимость билета – 100 грн. Работает 10.00 до 18.00. Продлится до 14 февраля.

Место проведения: Киевская картинная галерея, г. Киев, Терещенковская, 9

Выставка "Рефлекции" – киевская художница Полина Вербицкая представила свои артобъекты в Karas Gallery. Основной упор на тему "красоты" и "не красоты" тела, тонкую грань между этими понятиями. В экспозиции показаны скульптуры полимерных миниатюр и более крупных форм. Экспонаты вызывают сильные эмоции у посетителей – среди артобъектов обезображены лица, человеческие головы и тела с явными дефектами.

Вход на выставку бесплатный

Где: Андреевский спуск, 22-а,

Время: Пн.-Сб. 11-19:00 Вс. -выходной. Продлится до 8 февраля.

Автор: www.facebook.com/media/set/?vanity=KarasGallery
 

Премьера в театре

"The city was there" – премьера первого англоязычного представления в Театре юного зрителя. Режиссер Алекс Боровенский готовит пьесу по мотивам трех произведений Рэя Брэдбери – "Удивительное чудо", "Вино из одуванчиков" и "451° по Фаренгейту". Спектакль рекомендован для семейного просмотра.

Незадачливые коммивояжеры пробуют продать мираж в Пустыне. Их приключения переплетаются с историей Города, где живут Изобретатель машины счастья, путешествующий временем Полковник и миссис Бентли, которая никогда не была молодой. Однажды их дороги пересекутся и они встретятся по сюжету.

Автор: Предоставлена пресс-службой Молодого театра
 

Стоимость билетов – 250 грн.

Где: улица Липская, 15/17,

Время: 29 января в 19:00, 30 января в 13:00.

О ближайших премьерах в театрах Киева - можно почитать здесь.

Что посмотреть в кинотеатре

"Стоп-Земля" – украинская лента о подростках режиссера Екатерины Горностай сейчас является самым обсуждаемым фильмом среди зрителей и кинокритиков. Картина получила награду "Хрустальный медведь" от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus как "Лучший полнометражный фильм". В фильме реалистично показаны период взросления, эмоциональные переживания подростков, раскрыта тема конфликтов между родителями и детьми. Поколение "зуммеров", о которых сняли ленту, одобрительно отзываются о картине и называют ее правдивой. Их родители отмечают, что стали лучше понимать своих детей.

Больше о фильме можно почитать здесь.

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: до 2 февраля.

"Клиффорд" - комедия-фэнтези для семейного просмотра с качественным дубляжем на украинском языке. Понравится как детям от 5 лет, так и взрослым.

Школьница Эмили получает в подарок очаровательного щенка с красной шерстью. Тогда она еще и представить не могла, что к утру собачка превратится в 3-метрового пса! Эмили и ее веселого друга ждут увлекательные и необычные приключения, по сюжету. Клиффорд научит их и весь мир безгранично любить.

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: до 2 февраля.

"Аллея ужаса" - психологический триллер для аудитории 18+. В отличие от других картин такого жанра - здесь не будет фантастики и сверхъестественного. Это реалистичная история, которая наталкивает на размышления. В одной из главных ролей – Кейт Бланшет.

Главный герой фильма – молодой аферист Стэн Карлайл работает карнавальным фокусником, но начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Он планирует обмануть миллионера, чтобы завладеть его деньгами. Однако удастся ли ему это сделать и к чему приведет его афера?

Цена зависит от сети кинотеатра.

Где: кинотеатры столицы

Время: до 9 февраля.

Столичные театры объявили репертуар – среди премьер много классических произведений и трансформации знакомых героев. Национальная опера Украины вернет показ обновленного балета-фантасмагории "Вечера на хуторе возле Диканьки" по мотивам произведения Николая Гоголя. Эту постановку в шутку называют "третьим дыханием". Впервые спектакль на сцене Национальной оперы показали в 1993 году, а второй - в 2015 году. Врете представят 30 января 2022 года.

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