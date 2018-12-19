Бешеная крыса покусала человека в центре столицы

Автор: поради.pp.ua Крыса укусила женщину, когда она хотела спасти животное.

В центре Киева в сквере на Золотых воротах больная бешенством крыса укусила женщину. Та хотела спасти грызуна. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотреблужбы.

"В отдел по борьбе с бешенством животных 16 декабря 2018-го жительницей города был доставлен труп крысы. Животное было найдено 14 декабря 2018-го еще живым на территории Золотоворотского сквера, расположенного у станции метро Золотые Ворота. При попытке оказать животному помощь оно нанесло гражданке покус, однако жительница города забрала животное к себе домой", - говорится в сообщении.

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Крыса не отказывалась от еды и воды. Однако умерла на следующий день после укуса спасительницы. Специалисты подтвердили, что у животного было бешенство.

Раньше сообщалось, что в оккупированном Крыму в 3 селах были случаи бешенства собак.