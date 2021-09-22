Береза о ВСК по Кличко: Это фрик-кабаре

Депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Борислав Береза считает, что Офис Президента создал временную следственную комиссию (ВСК) по ситуации в столице, чтобы найти повод уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Политик отметил, что в состав комиссию отобрали только подконтрольных власти депутатов.

Об этом бывший народный депутат заявил в своем Telegram-канале.

"В ОП решили сделать комиссию по Кличко. И с помощью этой комиссии атаковать Кличко, чтобы легче было бы сбить того с главы КГГА. Знаете, кого предварительно утвердили в комиссию? Глава комиссии Сергей Рудык из "За Майбах", заместитель Вадим Рабинович из ОПЗЖ. С Рудыком понятно. Там партия скажет, и он сделает, а кто партии скажет? На "Коло" начинается и на "мойский" заканчивается. Догадались? И я не смог. А вот зачем Рабиновичу место в комиссии мне не понятно. Ему мало места для шоу в ВР? Сомневаюсь. Но в последнее время Банковая любит делать из представителей ОПЗЖ заместителей. Еще в комиссии толпа от "Слуг народа", в которой есть Забуранная, Третьякова, Холодов и другие. И среди этих "других" анал-табу Богдан Яременко. Еще хотели от внефракционных взять бывшего "слугу" Иванисова. Он все же работает в антикоррупционном комитете. Но решили, что с насильником будет перебор. Хотя он готов неглядя подписать все, что дадут с Банковой", - написал Береза.

Он считает, что следственная комиссия в таком составе придет к выводам, которые необходимы Президенту Зеленскому и руководителю Офиса Президента Ермаку.

"В общем, какое-то фрик-кабаре. И эта комиссия должна сделать выводы, что в Киеве все плохо и надо разделить должности мэра и главы КГГА. В общем, все под заказ для Зеленского и Ермака. Хотя я считаю, что зря они Иванисова из комиссии убрали", - подытожил политик.