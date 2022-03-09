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среда, 09 марта 2022 19:12

Белорусы сформировали батальон для защиты Киева

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Белорусы сформировали батальон для защиты Киева
Белорусов призывают вступать в батальон. Фото: Telegram

Белорусы сформировали батальон для обороны Киева.

Свой отряд назвали в честь повстанца против Российской империи Кастуся Калиновского.

Добровольцы призывают белорусов вступать в ряды батальона.

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"Каждый сможет выполнять задачи в соответствии со своими способностями", - говорится в обращении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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