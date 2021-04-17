Байкера оштрафовали за неправильно надетые трусы

Байкеру в Киеве правоохранители выписали постановление о штрафе за то, что на его мотоцикле оказались женские трусы.
Черное бельё закрывало номерной знак мотоцикла, что запрещено законом, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Патрульные почти ежедневно выявляют водителей, которые скрывают свой номерной знак на авто: закрашивают, клеят пленки и другие вещи. Мотоциклист, которого заметили инспекторы на улице Елены Телиги, все же сумел удивить. Табличку с номерным знаком закрывало женское белье", - говорится в сообщении.
Мужчина пытался проявить изобретательность и уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере, предполагал, что "надуло ветром".
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Правоохранители вынесли на водителя постановление за управление транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 850 грн.
В Киеве на Подоле в разных местах провалился асфальт под автомобилями.
Первый инцидент произошел на улице Кирилловской. Там ушел под землю таксист Renault,
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