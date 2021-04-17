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суббота, 17 апреля 2021 13:44

В столице автомобили провалились под асфальт

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В столице автомобили провалились под асфальт
На столичном Подоле провалился асфальт. Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Подоле в разных местах провалился асфальт под автомобилями.

Первый инцидент произошел на улице Кирилловской. Там ушел под землю таксист Renault, сообщает Киев Оперативный.

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Второй случай произошел тоже в Подольском районе столицы. Асфальт провалился возле станции метро Тараса Шевченко.

Обошлось без пострадавших.

В Киеве на межквартальных проездов в районе ул. Дружбы Народов, 32, под асфальт провалился мусоровоз. Одно его колесо наполовину исчезло под дорожным покрытием. Автомобиль не мог выбраться из ловушки.

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