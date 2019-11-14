Бабий Яр получил статус заповедной зоны

Решение вынесл Киевсовет. Фото: УНИАН

Бабий Яр в Киеве объявили ландшафтным заказником местного значения.

Решение поддержали 72 из 82 депутатов Киевсовета, передает корреспондент УНИАН.

Заказник является остатками естественной роще на склоне оврагов и включает часть Кирилловского лесопарка. Это один из последних крупных зеленых массивов местности.

"Расположена в центре города территория дает приют и создает условия для сохранения ценных природных комплексов и группировок редких растений и животных", - говорится в решении.

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Также депутаты предоставили статус ботанических памятников природы местного значения трем 300-летним дубам в Подольском районе на перекрестке улиц Осиповского и Ветряные горы.

Фильм "Бабий Яр" предлагали снимать в двух странах, но его будут снимать в Украине. Об этом режиссер ленты Сергей Лозница сказал на пресс-завтраке по случаю вручения ему Государственной премии им. А. Довженко, сообщает Укринформ.