Авто на полосе общественного транспорта будут считать диверсантами

Киевлян просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости. Фото: t.me/kyivpatrol

Киевским водителям напомнили о запрете занимать полосу общественного транспорта.

Автомобили, которые передвигаются в полосе общественного транспорта, будут считаться диверсантами, сообщает пресс-служба КГГА.

"Город живет в условиях военного положения, поэтому такие машины будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим. Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи", - говорится в сообщении.

В то же время столичный наземный транспорт избирательно продолжает курсировать.

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В Киеве осуществляют автобусные маршруты:

№ 2 - от ул. Булгакова до ул. Шолуденко;

№ 21 - от ул. Милославской до ж. м Радужный;

№ 35 - от вул. Підлипка др ул.Урловской;

№ 54 - от ст. м. Выдубичи до пл. Михаила Спивака;

№ 73 - ул. Милославской до просп. Шухевича;

№ 101 - от ул. Милославской до Ж. М. Радужный;

№ 51 - через Южный мост (Мост Патона закрыт);

№ 55 - через Южный мост (Мост Патона закрыт);

№ 114 - от ул. Милославской до Ж. М. Радужный;

№ 64 - от ст. м. Славутич до ул. Садовой;

№ 69 - от Дворца спорта до ул. Гната Юры;

№ 90 – от вул..Туполева до ул. Гната Юры;

№ 118 – от Политехнического института-до г. Патона.

Временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Организована работа троллейбусных маршрутов: № 45 (по постоянному маршруту), № 1 – от ул. Маршальской до Лыбедской, № 11 – от ст. м. Демеевская до ТРЕД № 1, маршрут № 12 от ст. м. Васильковская до ст. м. Лыбедская.

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам № 8К, 22К, 29К, 33А. Работа остальных маршрутов временно приостановлена.

Сейчас все подразделения патрульной полиции делают все возможное для регулирования движения. В случае ДТП фотографируйте машины и повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно того стоит. Авто обязательно убирайте с дороги сразу. Это сверхважно.