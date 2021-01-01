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пятница, 01 января 2021 19:15

Атмосферные фото "Зимней сказки" на ВДНХ
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С середины декабря на территории ВДНХ в Киеве работает новогодний городок "Зимняя сказка".

Каждый день тысячи киевлян и гостей города посещают его и наслаждаются праздничной атмосферой, пишет "Вечерний Киев".

Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

На территории парка действует новогодняя ярмарка, работающая целый день. На ней представлено множество рождественских сувениров.

Кроме сладостей, "Зимняя сказка" предлагает и развлечения - каток и сноутюбинг. На катке есть специальные опоры в виде пингвинов для малых "фигуристов".

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Сноутюбинг рассчитан более на взрослых детей. Скорость движения и шум у подножия горки может повредить малышу.

Также на территории новогодней локации, которая украшена праздничной иллюминацией, звучит живая современная украинская музыка.

В Киеве под Офисом президента работает одна из новогодних локаций города - "Николай принимает друзей", с каруселями, резиденцией Святого Николая, праздничными фотозонами. Показали, как развлекаются в новогоднем городке.

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