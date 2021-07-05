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вторник, 06 июля 2021 10:22

Атмосферное Ивана Купала в Киеве: колоритные локации, которые стоит посетить
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В среду, 7 июля, украинцы будут отмечать один из самых мистических праздников в году - Ивана Купала. Много столетий старшие поколения передают его своим преемникам, наполняя новой силой и глубокими смыслами древние обряды.

Праздновать Ивана Купала начинают вечером 6 июля. Купальской ночи происходит самое интересное. Это время гаданий, веселья, бесконечных игрищ у огня и воды и конечно поиска цветка папоротника.

Для киевлян и гостей столици Gazeta.ua собрала перечень колоритных локаций, где будут плести венки, прыгать через костер и искать огненный цветок.

Автор: Сергій Старостенко, Gazeta.ua
  Праздник Ивана Купала - один из самых удивительных восточнославянских праздников
Праздник Ивана Купала - один из самых удивительных восточнославянских праздников

Музей в Пирогово

Когда: 6 июля с 18.00;
Где: ул. Академика Тронько;
За сколько: взрослый билет - 80 грн, для детей 6-9 лет - 20 грн, дети 10-17 лет, студенты и пенсионеры - 40 грн.

Автор: Сергій Старостенко, Gazeta.ua
  На Ивана Купала есть традиция сжигать чучело
На Ивана Купала есть традиция сжигать чучело

Праздник "На Ивана Купала!" в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины стал традицией. Организаторы обещают, что в этом году будет "будет увлекательно, вдохновенно и драйвово". Программа празднования насыщена. Начинается с презентации новой книги Анны Багряной "Ветровая гора". Затем состоится реконструкция обрядов установления "Купайлиці" и венкоплетения.

Замет желающие смогут посетить мастер-класс по народным танцам. Изюминка вечера - выступление участницы шоу "Голос країни", имя которой организаторы не рассекречивают. Потом - разжигание костра.

Парк "Феофания"

Когда: 6 июля с 17.00;
Где: ул. Академика Лебедева;
За сколько: стоимость входа в парк - 40 грн.

Автор: Сергій Старостенко, Gazeta.ua
  На Купала плетут венки и пускают на воду. Считалось, куда венок поплывет, туда девушке идти замуж, останется на месте - сидеть в девках еще год, утонет - ждать беды
На Купала плетут венки и пускают на воду. Считалось, куда венок поплывет, туда девушке идти замуж, останется на месте - сидеть в девках еще год, утонет - ждать беды

Яркий праздник Ивана Купала с традиционной этно-дискотекой запланирован в парке "Феофания". Среди развлечений в программе празднования - творческие мастер-классы, фольклорная выставка, народные танцы и хороводы. Также проведут конкурс на лучший украинский наряд среди посетителей парка. Победителю обещают приз.

Не обойдется и без запуска на озере плетеных венков, прыжков через огонь и сожжение чучела. Традиционные купальские забавы пополнятся еще и огненным шоу. Найдется чем занять и малышей. В парке будут работать детские аттракционы и запланирован показ анимационной программы о празднике Ивана Купала с Русалочкой.

Парк "Киевская Русь"

Где: ул. Константиновская, 7-А в селе Копачи Обуховского района;
Когда: 6 июля с 17.00, 10-11 июля с 14:00;
За сколько: взрослый билет - 250 грн, для пенсионеров и студентов - 150 грн, школьников - 100 грн; дошкольникам - бесплатно.

Автор: Сергій Старостенко, Gazeta.ua
  Прыгают через костер на Купала обычно парами - парень с девушкой или супруги. Если руки не разорвутся, супружеская жизнь будет счастливой
Прыгают через костер на Купала обычно парами - парень с девушкой или супруги. Если руки не разорвутся, супружеская жизнь будет счастливой

Празднование Ивана Купала в Киевской Руси традиционно будет самым продолжительным, поэтому участникам предлагают ночлежку. Организаторы обещают проведение традиционных обрядов, конно-трюковые шоу, купание в Лесном озере, конкурсы и гадания.

Желающие смогут пострелять из лука и сфотографироваться в народных костюмах. Также каждый сможет отправиться на поиски магической цветка папоротника. Закончить праздничную программу планируют в 1:00, после чего проводить купальскую дискотеку.

Квест "Цветок папоротника"

Когда: 10 июля в 17:00;
Где: старт у памятника Ярославу Мудрому;
За сколько: 300 грн.

Автор: kiev-code.com.ua
  Известно, что папоротник никогда не цветет. Но издавна верили, что в ночь на Ивана Купала на нем появляется огненная цветок. Кто сорвет его, тот получит чрезвычайные способности
Известно, что папоротник никогда не цветет. Но издавна верили, что в ночь на Ивана Купала на нем появляется огненная цветок. Кто сорвет его, тот получит чрезвычайные способности

Представители клуба "Киевский КОД" на праздник Купала предлагают найти волшебный цветок папоротника. Поиски будут проходить в формате праздничного квеста.

Участникам обещают интересный пеший маршрут с секретными местами и тайнами, заклинания, обряды, веселые задания, новые знания об украинской столице и купальские обычаи.

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7 июля в Украине прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, сухо только днем на северо-востоке. В столице и Киевской области в этот день местами небольшой кратковременный дождь, гроза

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Дата
06
июля

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