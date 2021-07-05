Атмосферное Ивана Купала в Киеве: колоритные локации, которые стоит посетить

В среду, 7 июля, украинцы будут отмечать один из самых мистических праздников в году - Ивана Купала. Много столетий старшие поколения передают его своим преемникам, наполняя новой силой и глубокими смыслами древние обряды.
Праздновать Ивана Купала начинают вечером 6 июля. Купальской ночи происходит самое интересное. Это время гаданий, веселья, бесконечных игрищ у огня и воды и конечно поиска цветка папоротника.
Для киевлян и гостей столици Gazeta.ua собрала перечень колоритных локаций, где будут плести венки, прыгать через костер и искать огненный цветок.
Музей в Пирогово
Когда: 6 июля с 18.00;
Где: ул. Академика Тронько;
За сколько: взрослый билет - 80 грн, для детей 6-9 лет - 20 грн, дети 10-17 лет, студенты и пенсионеры - 40 грн.
Праздник "На Ивана Купала!" в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины стал традицией. Организаторы обещают, что в этом году будет "будет увлекательно, вдохновенно и драйвово". Программа празднования насыщена. Начинается с презентации новой книги Анны Багряной "Ветровая гора". Затем состоится реконструкция обрядов установления "Купайлиці" и венкоплетения.
Замет желающие смогут посетить мастер-класс по народным танцам. Изюминка вечера - выступление участницы шоу "Голос країни", имя которой организаторы не рассекречивают. Потом - разжигание костра.
Парк "Феофания"
Когда: 6 июля с 17.00;
Где: ул. Академика Лебедева;
За сколько: стоимость входа в парк - 40 грн.
Яркий праздник Ивана Купала с традиционной этно-дискотекой запланирован в парке "Феофания". Среди развлечений в программе празднования - творческие мастер-классы, фольклорная выставка, народные танцы и хороводы. Также проведут конкурс на лучший украинский наряд среди посетителей парка. Победителю обещают приз.
Не обойдется и без запуска на озере плетеных венков, прыжков через огонь и сожжение чучела. Традиционные купальские забавы пополнятся еще и огненным шоу. Найдется чем занять и малышей. В парке будут работать детские аттракционы и запланирован показ анимационной программы о празднике Ивана Купала с Русалочкой.
Парк "Киевская Русь"
Где: ул. Константиновская, 7-А в селе Копачи Обуховского района;
Когда: 6 июля с 17.00, 10-11 июля с 14:00;
За сколько: взрослый билет - 250 грн, для пенсионеров и студентов - 150 грн, школьников - 100 грн; дошкольникам - бесплатно.
Празднование Ивана Купала в Киевской Руси традиционно будет самым продолжительным, поэтому участникам предлагают ночлежку. Организаторы обещают проведение традиционных обрядов, конно-трюковые шоу, купание в Лесном озере, конкурсы и гадания.
Желающие смогут пострелять из лука и сфотографироваться в народных костюмах. Также каждый сможет отправиться на поиски магической цветка папоротника. Закончить праздничную программу планируют в 1:00, после чего проводить купальскую дискотеку.
Квест "Цветок папоротника"
Когда: 10 июля в 17:00;
Где: старт у памятника Ярославу Мудрому;
За сколько: 300 грн.
Представители клуба "Киевский КОД" на праздник Купала предлагают найти волшебный цветок папоротника. Поиски будут проходить в формате праздничного квеста.
Участникам обещают интересный пеший маршрут с секретными местами и тайнами, заклинания, обряды, веселые задания, новые знания об украинской столице и купальские обычаи.
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7 июля в Украине прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, сухо только днем на северо-востоке. В столице и Киевской области в этот день местами небольшой кратковременный дождь, гроза
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