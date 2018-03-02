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пятница, 02 марта 2018 07:24

Арка Дружбы народов может получить другое название

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Арка Дружбы народов может получить другое название
Арку Дружбы народов предлагают назвать в честь УНР Фото: 2000.ua

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать памятник "Арка Дружбы Народов".

"В связи с потерей актуальности символизма данного памятника, и из-за появления многочисленных предложений о возможности его снос - предлагаю переименовать "Арка дружбы народов" на "Арку Соборности Украины"", - говорится в тексте петиции.

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Автор петиции отмечает, что это будет в честь 100-летия Акта Соединения УНР и ЗУНР. Таким образом, можно будет сохранить один из самых известных памятников Киева - предоставив ему новое значение.

Петиция размещена 27 февравля и набрала 14 подписей. Для того, чтобы ее рассмотрели депутаты Киевсовета, нужно еще 9986.

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Арка дружбы народов открылась в 1982 году, она расположена в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. В мае 2016 столичные власти решили демонтировать Арку в рамках закона о декоммунизации. Однако в феврале 2017 власть передумали демонтировать памятник, так как его снос обойдется стране в 200 тыс.грн.

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