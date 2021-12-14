Аренда земли под многоэтажную жилую застройку может возрасти в 4 раза

 
Ексклюзивы
1/5
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Просмотров: 225
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 3825
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1143
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 720
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1746
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
1 Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 9117
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4185
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2979
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1989
Фото
Все фото
26
4
12
5
10
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
На главной елке страны загорелись огоньки
На главной елке страны загорелись огоньки
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В этом году будет ярче: главную елку страны украшают гирляндами
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
В Киеве горит склад возле железнодорожного вокзала (обновлено 15:45)
Медик и патрульный &quot;обогатились&quot; на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Медик и патрульный "обогатились" на 1 млн грн, проворачивая Соvid-схему
Видео
Все видео
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Тимошенковский депутат-антиваксер устроил скандал в аэропорту
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3519
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6138
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1467
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4554
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2021
Просмотров: 765
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
вторник, 14 декабря 2021 13:20

Аренда земли под многоэтажную жилую застройку может возрасти в 4 раза

  Комментировать
 

Стоимость аренды коммунальной земли для застройщиков многоквартирных жилых домов в Киеве может увеличиться с 3% до 12% нормативной денежной оценки. Дополнительные поступления в бюджет планируется направить на развитие социальной инфраструктуры города. Инициатором перемен выступил лидер фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.

При обсуждении проекта бюджета Киева на 2022 год Маленко предложил исправление, которое сможет увеличить доходы бюджета, и принципиально повлиять на развитие социальной инфраструктуры столицы.

Мы предлагаем изменить арендную ставку с нынешних 3% от стоимости земли до 12%. Почему в Киеве, с его объемами жилищного строительства, застройщики должны платить в три-четыре раза меньше, чем, например, во Львове? Благодаря увеличению ставки город дополнительно получит более 1 миллиарда гривен в год за аренду и еще до 5 миллиардов от продажи земли ежегодно! Скажите, нужны ли эти деньги для развития медицины, ЖКХ, образования, транспорта Киева? — спросил Маленко депутатов с трибуны сессионного зала.

Сначала правку поддержали, но после внеочередного перерыва еще раз проголосовали и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю доработать этот вопрос и подать на следующее заседание согласно процедуре.

Соответственно, депутаты могут принять решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков уже на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 16 декабря.

Напомним, что с 1 января 2021 года была отменена долевая доля застройщиков при строительстве жилья. Долевая судьба — практика, когда часть жилищного фонда новостроек передавали на нужды города. Таким образом, единственным платежом, осуществляющим крупный строительный бизнес в бюджет столицы, остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. То есть только 300 миллионов гривен в год, что меньше 0,5% бюджета столицы и чуть более 1% дохода, получаемые крупными застройщиками в столице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аренда земли под многоэтажную жилую застройку может возрасти в 4 раза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 26074
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 25182
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 14985
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14139
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10422
Новости Киева
Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли
Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли Просмотров: 459
Киевлян будут готовить к вторжению России: включат сирены
Киевлян будут готовить к вторжению России: включат сирены Просмотров: 648
В Киеве будут тестировать сирены на случай нападения России
В Киеве будут тестировать сирены на случай нападения России Просмотров: 1107
В центре Киева провалился асфальт
В центре Киева провалился асфальт Просмотров: 387
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26
 Просмотров: 9117
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
5
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
5
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Голосов: 7078
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть