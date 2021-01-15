Апелляционный суд отменил арест Дома профсоюзов

Апелляционный суд Киева отменил арест, наложенный на Дом профсоюзов. Фото: The Village Украины

Апелляционный суд Киева отменил арест, наложенный на Дом профсоюзов Печерским районным судом по ходатайству прокурора Офиса Генеральной прокуратуры, удовлетворив ходатайство представителей Федерации профсоюзов Украины и ООО "БЦ "МАЙДАН ПЛАЗА".

Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда от 23.11.2020, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

По мнению коллегии судей Апелляционного суда, постановление следователя судьи о наложении ареста на имущество вынесено без надлежащего объективного выяснения обстоятельств уголовного производства, поскольку органом досудебного расследования никоим образом не доказано, что указанное недвижимое имущество имеет доказательственное значение для уголовного производства.

Суд также указал, что органами досудебного расследования уже осуществлялось расследование аналогичного уголовного производства, которое в дальнейшем было закрыто. В рамках него органы Национальной полиции установили, что право собственности Федерации профсоюзов Украины на Дом профсоюзов было правомерным, а правоустанавливающие документы не отменены. В рамках проведения досудебного расследования и принятия мер обеспечения уголовного производства не было получено доказательств принадлежности указанного имущества в государственную собственность.

На основании этих и других обстоятельств, которые свидетельствуют об односторонности и неполноте судебного разбирательства, Апелляционный суд отменил решение следственного судьи Печерского районного суда, которым был наложен арест на Дом союзов, который принадлежит Федерации профсоюзов Украины и ООО "БЦ "МАЙДАН ПЛАЗА", как незаконное. Соответственно, арест был снят также с другого имущества, принадлежащего Федерации профсоюзов Украины.

Как ранее сообщалось, 03.11.2020 года Печерский районный суд наложил арест на Дом профсоюзов и ряд объектов Федерации профсоюзов Украины. По информации некоторых СМИ, арест был бы наложен из-за долга Федерации профсоюзов перед инвестором, который восстановил Дом союзов - ООО "БЦ "МАЙДАН ПЛАЗА". Однако обе стороны опровергли эту информацию как недостоверную и обжаловали решение Печерского районного суда в Апелляционном суде города Киева.