Анонсировали пикет у дома Льовочкина

В Киеве пикетировали "Интер". Фото: Ведомости-Украина

Активисты ультраправой партии "Национальный корпус" планируют в четверг пикет у дома заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Об этом заявил пресс-секретарь Национального корпуса Александр Алферов возле здания телеканала "Интер".

"Завтра мы призываем ко всеобщей мобилизации, чтобы сделать точечный удар по заказчику этой оперетты, олигарху Сергею Левочкину", - заявил Алферов, отметив, что "Нацкорпус" призывает собираться в четверг в 13 часов у станции метро Выдубичи.

"Мы призываем вас всех завтра прийти и наведаться в гости к главному заказчику этой провокации", - отметил он.

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В Киеве около 100 активистов пикетируют здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. На месте находится 150 правоохранителей.