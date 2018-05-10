Анонсировали пикет у дома Льовочкина

Активисты ультраправой партии "Национальный корпус" планируют в четверг пикет у дома заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.
Об этом заявил пресс-секретарь Национального корпуса Александр Алферов возле здания телеканала "Интер".
"Завтра мы призываем ко всеобщей мобилизации, чтобы сделать точечный удар по заказчику этой оперетты, олигарху Сергею Левочкину", - заявил Алферов, отметив, что "Нацкорпус" призывает собираться в четверг в 13 часов у станции метро Выдубичи.
"Мы призываем вас всех завтра прийти и наведаться в гости к главному заказчику этой провокации", - отметил он.
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В Киеве около 100 активистов пикетируют здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. На месте находится 150 правоохранителей.
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