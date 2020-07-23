Американские медузы и рыбы-иглы - в Днепре заметили необычных животных

В водах днепровских водохранилищ поселились необычные для речных водоемов животные: медузы американского происхождения и рыбы-иглы.





Автор: "Вечерний Киев" Необычные морские обитатели в водах Днепра

Перегородив реку дамбами, ее лишили природного течения. Поэтому в каскаде днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличающаяся от речной, - говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков для "Вечернего Киева".

"Автомойки сбрасывают отходы своего производства в ливневки, по которым, минуя очистные сооружения, эта грязная вода, насыщенная автомобильными маслами и автохимией, беспрепятственно попадает прямо в Днепр. По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому состав воды изменился, что и дало возможность поселиться в каскаде днепровских водохранилищ жителям морских лиманов", - добавляет Чистяков.

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Медуза, найденная в водах Днепра, американского происхождения. Называется Craspedacusta sowerbyi, или амазонская пресноводная медуза. Данный вид медуз - пришелец, потому что не свойственен природе Украины. Они имеют схожую структуру с настоящими медузами, однако несколько уменьшены по сравнению с морскими родственниками. Присутствие этих медуз в водах Днепра ранее было исключением. Сейчас их количество не уступает количеству других пресноводных.

За три года в центре Днепра в Киеве могут образоваться несколько десятков островов. Река быстро мелеет, сейчас в акватории есть 56 отмелей глубиной по колено.









