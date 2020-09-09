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Активисты против "псевдоактивистов". В столице стартовали акции протеста против строительных рейдеров

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Активисты против &quot;псевдоактивистов&quot;. В столице стартовали акции протеста против строительных рейдеров
Фото: УНІАН

Ассоциация инвесторов нового жилья начала серию акций против рейдеров, которые искусственно блокируют реализацию проектов застройщиков. Об этом заявила председатель ассоциации Светлана Мякота, которая сегодня вместе с активистами пришла под стены столичного Апелляционного суда, где рассматривалось очередное надуманное дело против одной из известных строительных компаний.

"Под лозунгом борьбы с незаконными застройками некоторые люди и организации годами терроризируют застройщиков. На самом деле там все куда прозаичнее - таким образом они просто шантажируют компании, требуя у них деньги за возможность спокойно реализовать тот или иной проект", - рассказывает Мякота, передает УНИАН.

В последнее время давление со стороны рейдеров на застройщиков значительно усилилось. Председатель ассоциации предполагает, что у псевдоактивистов появился новый спонсор, заинтересованный в том, чтобы рынок строительства превратился в хаос.

"У них есть существенные ресурсы. Есть деньги на заказные публикации в СМИ, на прямые эфиры на телеканалах, на листовки, раздаваемые в метро, ​​на проплаченные митинги и акции "боевиков". Пусть воюют с кем хотят, но почему от этого должны страдать простые люди, инвесторы? Почему они не могут спокойно дождаться своих квартир, которые на самом деле строятся, и это происходит качественно и по графику? Мирошниченко, Глеба и остальные их компании сознательно создают негативный фон для того или иного застройщика - ведь это выгодно и им, и их возможном заказчику. А о проблемах инвесторов они вообще не думают", - заявила Мякота.

По словам активистки, Ассоциация инвесторов нового жилья продолжит бороться с псевдоактивистами, ведь от этого зависит будущее многих инвесторов.

"Люди не хотят, чтобы вопрос - получат ли они квартиру или нет - зависел от Мирошниченко или Глебы. Поэтому и объединились, чтобы противостоять и им, и ситуации. Сегодня была наша первая акция, но мы точно продолжим борьбу против псевдоактивистив. И, наконец, выясним, кто стоит за всеми ними".

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