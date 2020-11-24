Актер в больнице: рассказали детали резонансного крушения Lamborghini под Киевом

ДТП в Киевской области с участием спортивного автомобиля Lamborghini произошло во время съемок клипа на глазах правоохранителей. По предварительным данным, автомобилем управлял актер, который спровоцировал ДТП.

Он с травмой головы сейчас в больнице, сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Фото: УНИАН

"В полицию Вышгородского района был запрос о содействии в проведении съемок музыкального клипа. Этот автомобиль должен был проезжать на месте съемок. Почему водитель не справился с управлением и совершил ДТП, будем выяснять позже. На месте работают следователи", - рассказала Грохольская в комментарии для УНИАН.

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24 ноября возле поселка Лютеж Киевской области во время съемок клипа разбился автомобиль Lamborghini. ДТП произошло на дороге, ведущей через лес к дачному массиву. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 км/ч. Водитель не справился с управлением, его занесло, и он врезался в дерево. Ударом разбило переднюю часть автомобиля.