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понедельник, 24 мая 2021 10:50

Акционеры "Броварского завода пластмасс" протестовали против рейдерского захвата предприятия

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Более 150 акционеров "Броварского завода пластмасс", а также представители общественных движений "Защита прав миноритарных инвесторов" и "Предприниматели Броваров" вышли на акцию протеста против попытки рейдерского захвата предприятия.

Об этом сообщает Espreso.tv.

Акцию организовали возле БЦ Gulliver в Киеве.

  Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти
Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти
  Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти
Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти

По словам протестующих, Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти.

"К нашей организации в Броварах обратились представители трудового коллектива завода, обеспокоены ситуацией, возникшей в городе. По их словам, группа лиц путем "договорняков" с местными властями планирует захватить предприятие. Мы вынуждены были отреагировать и сообщить об этом правоохранительным органам и представителям действующей власти", - сообщил активист ВОО "Стоп коррупции".

Возмущение акционеров вызвало и то, что рейдеры якобы хотят снести этот имущественный комплекс для освобождения территории под будущее строительство.

"В структуре акционеров "Броварского завода пластмасс", которых насчитывается более 6000, также есть иностранный инвестор. Мы очень боимся посягательств. Будем благодарны всем, кто обратит внимание на это, потому что это наши рабочие места, у нас есть акции этого предприятия. Предприятие работает, и оно важно для города. Ведь "Броварской завод пластмасс" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Броварах", - отметил один из акционеров.

  Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти
Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти
  Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти
Броварской завод планирует захватить пророссийский олигарх, тесно связанный с представителями местной власти

Интересно, что на самом предприятии не знают, кто организовал антирейдерскую акцию.

"Мы не знаем, кто организовывает эти митинги и какие цели эти люди преследуют. У завода 6000 акционеров, большинство из них - бывшие работники предприятия, пенсионеры. И мне очень жаль, что им приходится выходить на улицу, чтобы отстаивать свои права", - отметил Валерий Рудь, руководитель ЧАО "Броварской завод пластмасс".

В свою очередь, Валерий Клочок, известный политический и экономический эксперт Growford института, который отслеживает вопросы рейдерства в Украине, объяснил, почему акция протеста проходила именно под БЦ Gulliver.

"Оказывается, возле БЦ бастуют потому, что контролирует это предприятие некий Виктор Полищук (предприниматель, собственник крупного бизнеса в сферах ритейла и недвижимости – ред.). А собственница БЦ – его жена (Лилия Резвая, руководит БЦ Gulliver – ред.)", - отметил он, выступая на телеканале Прямой в ТV-шоу, посвященному итогам пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, в день проведения которой состоялся митинг.

При этом эксперт обратил внимание, что, согласно заявлениям президента Украины, в нашей стране нет рейдерства. Но, почему-то, акционеры "Броварского завода пластмасс" протестовали именно против рейдерского захвата.

"У нас принято уже два закона Верховной Радой, и это был отчет президента, что будто бы у нас рейдерства нет. Но открываешь Open Data Bot и видишь, что рейдерство растет с каждым днем, с каждым годом. У нас уголовных дел плюс 100 за прошлый год", - подчеркнул Клочок.

"Броварской завод пластмасс" уже много лет занимает ведущие позиции среди крупнейших предприятий Украины в области переработки пластических масс. Он был одним из немногих, кто выпускал подобную продукцию во всем Советском Союзе.

С 1966 до 1991 года завод был государственным предприятием. После чего сменил форму собственности на ЧАО "Броварской завод пластмасс".

На сегодняшний день завод - единственный в Украине производитель труб напорных из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для обеспечения питьевого водоснабжения.

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