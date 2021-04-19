Агрессивные подростки поиздевались над дворником: момент попал на видео

Дворник стал жертвой нападения подростков. Фото: скриншот с видео

Под Киевом возле многоэтажки ЖК "Одесский квартал" в Киево-Святошинском районе несколько подростков напали на дворника.

Инцидент произошел днем ​​18 апреля, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Стая подростков по неизвестным причинам избила местного дворника. Сейчас это событие расследуют полицейские", — говорится в посте.

Что стало причиной агрессии подростков, уточнили под постом.

"Долго ходили по территории, пытались заходить в подъезды. Консьержка не пускали, дворник вступился за консьержку одного из подъездов и на него напали", — пишет Андрей Коваленко.

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Ранее мы рассказывали о мужчине, который на ул. Георгия Гонгадзе в Киеве побил консьержку битой и ограбил. Забрал телефон и обогреватель потерпевшей. Нападающего задержали.